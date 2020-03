Novak Djokovic partage ses 10 conseils pour rester en bonne santé en ces temps

Le numéro un mondial Novak Djokovic est connu pour être très conscient de son alimentation et de sa santé, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il a pu améliorer sa forme physique et maximiser son potentiel sur le circuit de tennis. Le Serbe a partagé certains de ses propres conseils pour rester en bonne santé alors que le monde est aux prises avec la pandémie de COVID-19 tout en parlant à The Telegraf.

Voici les 10 conseils de Djokovic pour rester en bonne santé pendant ces périodes.

Augmentez votre apport en vitamine C et en zinc. Il est recommandé entre 5 à 7 grammes par jour de vitamine C, et peut en contenir jusqu’à 10. Si vous trouvez du zinc liquide, c’est mieux que sous une autre forme.

Si vous ne trouvez pas de zinc liquide, il est conseillé de prendre 3 à 4 fois la posologie en comprimés que la dose habituelle recommandée

Buvez quotidiennement de l’eau chaude citronnée et du sel marin à jeun le matin (ajoutez éventuellement du gingembre et des feuilles de menthe fraîche).

Buvez de l’eau tiède avec du citron plusieurs fois par jour. Il est recommandé d’avoir le ventre plat

Buvez autant de jus verts et de shakes que possible avec des légumes à feuilles vertes (persil, épinards, chou frisé …). Les légumes à feuilles vertes créent une base alcaline dans le corps qui détruit les agents pathogènes et les virus qui persistent dans l’environnement acide. petite portion de gousses d’ail dans une cuillère à café de miel de cannelle.

En outre, l’huile d’origan sauvage, le gingembre, le poivre de Cayenne (une sorte de piment fort)

L’eau d’argent colloïdal est extrêmement efficace pour l’immunité et la lutte contre les poisons que nous avons dans le corps. Différents types de thés et d’herbes fraîches sont toujours les bienvenus.

Surtout le thé Rtanj et le thé d’hibiscus

Passer du temps à l’air frais dans un cadre naturel (parcs, forêts, lacs, rivières, mer, plages, montagnes, collines) qui nous guérit et est plein d’orgone, énergie vitale qui est cruciale pour vivre dans une santé abondante et bien -être de l’âme, de l’esprit et du corps Faire des exercices de respiration consciente car cela crée une harmonie et une paix émotionnelles et mentales qui vous permettent de faire face plus facilement à l’inquiétude, à la peur et à l’incertitude.

Il équilibre également les processus métaboliques cruciaux pour une santé optimale

Plus vous riez, profitez de la musique qui vous remplit et vous rend heureux. Être entouré de personnes chères avec qui ressentir la grande présence de l’amour, du bien-être et de la joie.