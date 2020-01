Novak Djokovic partage ses réflexions sur la Coupe ATP et ce qui a conduit la Serbie ..

Le septuple champion de l’Open d’Australie en est à la troisième manche de l’Open d’Australie, battant Tatsuma Ito en deux sets après une performance de masterclass au service et au retour. Novak affrontera un autre Japonais Yoshihito Nishioka dans la bataille pour la place au cours des 16 derniers, espérant prolonger sa course et rester sur la course pour la huitième couronne à Melbourne Park et la défense de 2000 points remportée il y a un an.

S’exprimant après la victoire sur Ito, Novak a mentionné la Coupe ATP et a salué l’événement nouvellement créé qui offre une autre chance aux joueurs de concourir sous le maillot national après les finales de la Coupe Davis. En novembre, la Serbie a perdu une rencontre serrée contre la Russie et Novak était déterminé à changer cela au début de la nouvelle saison à Brisbane et Sydney, offrant six triomphes en simple pour mener son pays vers le titre qui signifiait beaucoup pour lui et ses coéquipiers. .

En finale, Novak s’est révélé trop fort pour le numéro un mondial. 1 Rafael Nadal, gagnant de la confiance avant son affrontement potentiel à l’Open d’Australie où ils ont combattu en finale il y a un an. Djokovic a également mentionné une atmosphère incroyable lors de la Coupe ATP et les nouvelles règles qui permettent au joueur de parler avec son capitaine et ses entraîneurs ou de vérifier les statistiques sur le banc.

“La Coupe ATP est une nouvelle compétition pour nous. C’est formidable de voir l’ATP, l’association à laquelle nous appartenons, créer quelque chose de très similaire à la Coupe Davis; c’est toujours agréable d’avoir une opportunité supplémentaire de représenter votre pays et de ressentir l’esprit d’équipe que nous ne ressentons pas autant en voyageant à travers le monde et en participant à des tournois individuels.

C’était différent d’une manière positive, d’avoir votre capitaine et vos entraîneurs vous parler à chaque changement; Je l’ai beaucoup apprécié et nous avons eu un énorme succès et un soutien incroyable qui nous ont menés vers le titre. ”