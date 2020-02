Novak Djokovic partage son secret avec calme

Comme Novak Djokovic prend du temps bien mérité sur les courts de tennis, il travaille pour la Fondation Novak Djokovic. Pendant son séjour en Serbie, il a passé une partie de son temps pour une vaste conférence de presse. Ce fut une séance assez intéressante, et cela nous a donné un aperçu de l’esprit du grand champion.

Novak Djokovic sur le calme

En tant que grand admirateur de Djokovic, j’ai toujours voulu demander à l’homme comment il réussit à se maintenir dans le bon état d’esprit.

Sa mentalité a joué un si grand rôle dans son illustre carrière. Et je veux dire les deux, d’une manière positive et négative.

Je crois toujours que sa chute de grâce après le Roland Garros 2016 avait plus à voir avec sa mentalité qu’avec la blessure au coude. Il avait dominé le tennis masculin au cours des 12 mois précédant Paris. Domination, ce que le sport n’avait jamais vu auparavant.

Novak Djokovic, Roland Garros 2016

Et une fois qu’il a mis la main sur le Major disparu, il a tout simplement eu tout. Il avait tout fait, tout gagné et d’une manière si catégorique que cela avait sapé tout son désir. Le niveau d’intérêt qu’il avait à vouloir tout gagner a chuté de façon spectaculaire, et il semblait satisfait de ses réalisations.

Mais c’est sa mentalité qui l’a également fait reculer. Après quelques années dans le désert, il est revenu fort et a de nouveau faim.

Sa force mentale est désormais reconnue. Son esprit d’acier lui a permis de se battre en période d’attrition et de gagner de nombreux matchs. Alors, comment se fait-il qu’il reste si composé dans les moments difficiles et sous pression?

«Diverses techniques de respiration m’aident à être plus concentré et à respirer plus consciemment. De plus, la visualisation, je crois beaucoup aux images que je me présente, elles deviennent de plus en plus grandes et deviennent réalité. »

«Aussi, en pensant à la famille, à certains rêves personnels, à tout ce qui peut vous alimenter dans les moments importants.»

Novak Djokovic est un grand fan de visualisation. Il en a également parlé à maintes reprises. J’espère qu’il visualise la réalisation du Golden Slam de l’année civile cette année.

Il y avait une technique de plus pour rester concentré et composé qu’il a utilisé à ses débuts. La balle rebondit!

Hélas, le chronomètre ne permet plus cela.