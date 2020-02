Novak Djokovic passe devant Malek Jaziri pour lancer la course au titre

N ° mondial 1 et le quadruple champion de Dubaï Novak Djokovic se qualifient pour le deuxième tour de l’ATP 500, battant Malek Jaziri 6-1, 6-2 en une heure. C’était la 17e victoire consécutive pour le Serbe qui avait les cordes du match entre ses mains, perdant dix points au service et ne faisant jamais face à une chance de pause tout en prenant plus de la moitié des points de retour qui lui ont assuré quatre pauses.

Djokovic avait besoin de 28 minutes pour remporter le premier set, perdant cinq points dans ses matchs et offrant deux pauses sur cinq chances pour contrôler le rythme tout le temps. Le Serbe a pulvérisé une erreur de coup droit lors du premier match pour maintenir le Tunisien en lice, tenant après un double pour obtenir son nom sur le tableau de bord.

Malek s’est cassé lors du deuxième match lors de la troisième occasion de pause offerte à Novak, appelant à un mauvais défi pour se retrouver 2-0 à terre. Djokovic a cimenté l’avantage avec une prise à 15 au troisième match, offrant une autre pause lorsque Jaziri a décroché un revers pour augmenter l’avantage.

Quatre vainqueurs de service ont poussé un ancien champion 5-0 devant, garantissant le premier match avec un autre paquet de quatre services non retournés à 5-1. Malek a tenu après une égalité au début du deuxième set, Djokovic égalisant le score à 1-1 après un coup droit de routine au filet, ayant une main supérieure complète derrière le tir initial et gardant la pression de l’autre côté du filet .

Se battant pour chaque match, Malek a tenu le troisième match suite à une erreur de coup droit du Serbe qui a tenu à 15 pour égaliser le score à 2-2 grâce à une erreur de tranche du Tunisien. Novak a pris une pause à 15 dans le prochain match lorsque Jaziri a frappé une double faute et a ouvert une avance de 4-2 avec une autre prise confortable, servant bien et gardant les points sur sa raquette avec le premier coup de fond.

Djokovic a obtenu une autre pause dans le septième match après un point incroyable forgé avec un drop drop et un vainqueur de la volée, faisant un autre grand pas vers la ligne d’arrivée et servant le triomphe lors du prochain match. Le Serbe a clôturé la rencontre comme s’il avait joué dans la plus grande partie de celui-ci, tirant quatre vainqueurs dans le huitième match pour se hisser au sommet et établir le choc du deuxième tour avec Philipp Kohlschreiber.