Novak Djokovic passe devant Stefanos Tsitsipas pour remporter le cinquième titre de l’Open de Dubaï

Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas se sont rencontrés en finale des Championnats de tennis hors taxes de Dubaï. Djokovic est entré dans le match invaincu cette saison, remportant à la fois la Coupe ATP et l’Open d’Australie.

Tsitsipas, lui aussi, est entré en très bonne forme en défendant son titre de l’Open de Marseille il y a quelques jours.

Djokovic a battu Tsitsipas 6-3,6-4 pour remporter son cinquième titre à l’Open de Dubaï, et continuer son balayage des titres cette saison.

Le duo s’était déjà joué à quatre reprises, partageant le butin entre eux. Mais maintenant, Djokovic mène 3-2 dans leur rivalité.

Novak Djokovic prend vie pour prendre les devants

C’est Novak Djokovic qui a commencé le match avec son match de service. Après un solide départ, le Serbe a raté un coup facile pour ouvrir la porte à Tsitsipas pour passer 30-30. Djokovic a maintenu son service pour sortir de la marque, malgré un diable. Stefanos a tenu son service à aimer pour se donner le départ parfait.

Le Grec a continué sur sa lancée solide, tenant ses matchs de service assez confortablement, avec un bon pourcentage de premiers services en jeu. Il a pris un bon rythme de service dès le début.

Il a fallu plus de temps à Novak pour entrer dans le sien, et Stefanos a cherché à en tirer pleinement parti en obtenant un point d’arrêt dans le cinquième match. Cependant, Novak a réussi à repousser l’attaque grecque et à tenir, pour mener 3-2 dans le premier set.

Novak a obtenu son premier point d’arrêt au huitième match, aidé par une double faute et une mauvaise erreur non forcée de Tsitsipas. Un échange s’est ensuivi à 30-40, dont Stefanos a pris le contrôle, mais Djokovic a réussi un tir de passe brillant sur le tronçon pour casser et prendre et aller 5-3 au service.

Une solide prise de service de Djokovic lui a donné le premier set du match à 6-3. Un jeu de service lâche par le Grec a permis à Djokovic de bondir et de prendre la tête.

Set 2

Stefanos a réussi à tenir le match d’ouverture du deuxième set malgré une baisse de 0-30. Une prise importante, car Novak a mis la pression sur lui dès le début. Le Serbe était désormais installé sur son service, tenant à aimer le faire 1-1.

À 1-2, Djokovic a pris une avance de 40-0, frustrant Tsitsipas. Il a reçu un avertissement de violence verbale en prononçant quelques mots vers la foule. Novak a tenu, pour porter le score à 2-2 en deuxième période.

Les problèmes de la deuxième tête de série se sont poursuivis alors qu’il a donné à Djokovic deux points d’arrêt avec une double faute à 15-30. Un rassemblement prudent de Tsitsipas a suivi, mais Novak était déterminé à prendre le contrôle. Il a terminé le point avec un smash pour aller de l’avant dans le deuxième set.

Le Serbe était désormais aux commandes du match alors qu’il servait à 3-2.

La rupture de son service a semblé quelque peu libérer Tsitsipas, alors qu’il a joué quelques beaux points pour se donner deux points de rupture à 15-40. Le Grec s’est mérité un second souffle alors qu’il a immédiatement reculé pour rétablir la parité.

Cependant, Novak a poursuivi son attaque sur le service de Stefanos, prenant une avance de 15-40. Djokovic a terminé un superbe rallye avec un drop shot. Le Serbe était de retour avec une avance de 5-4, au service.

Nole n’avait besoin que d’une prise de service de plus pour remporter le match et remporter le titre. Le Serbe a eu peu de problèmes pour conclure le match car il a tenu à aimer et à gagner le match 6-3, 6-4.

