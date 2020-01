Novak Djokovic passe devant Tatsuma Ito en deux sets

N ° mondial 2 Novak Djokovic participera pour la 13e fois au troisième tour de l’Open d’Australie, battant Tatsuma Ito 6-1, 6-4, 6-2 en une heure et 35 minutes. Ce fut une autre performance impressionnante du septuple champion lors de cette épreuve, décrochant 72% du premier service et perdant à peine un point.

Dans l’ensemble, un joueur avec un joker a attrapé six points sur le retour, en restant à l’écart des chances de pause et en permettant au Serbe de convertir cinq des neuf opportunités de pause et de passer au tour suivant où il affrontera un autre Yoshihito Nishioka japonais.

Novak était le maître du terrain avec 31 vainqueurs et 17 fautes directes, contrôlant le rythme et luttant pour faire bonne impression sur le retour uniquement dans le set numéro deux, bien que sa victoire ne soit jamais mise en doute. Djokovic a tenu à 15 lors du premier match avec un vainqueur de service et a pris une pause dans le deuxième match quand Ito a envoyé un revers long, offrant une autre prise confortable avec un vainqueur du coup droit pour remonter 3-0.

Le Serbe a prolongé l’avantage lorsque les Japonais ont inscrit un revers lors du match suivant, scellant le premier match avec trois vainqueurs du septième match pour un 6-1 après 22 minutes. Tatsuma a réussi à sauver des points de rupture dans le troisième match du deuxième set, restant en contact jusqu’au neuvième match quand Novak l’a cassé pour se déplacer 5-4 devant, clôturant le set avec un as lors du prochain match et faisant un autre grand pas vers les 32 derniers.

Le Serbe a pris une pause anticipée dans le set numéro trois après une autre erreur de son adversaire, prolongeant l’avance à 4-1 et dépassant le sommet avec une prise à 15 à la huitième partie, satisfait de la façon dont il a performé avant des défis plus sérieux dans les prochains tours.