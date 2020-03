Novak Djokovic peut avoir des problèmes plus profonds que la plupart pendant une interruption de tennis

“J’adore jouer sur des terrains durs. Les terrains durs ont toujours été les plus réussis de ma vie”, avait déclaré Novak Djokovic après avoir remporté le championnat de tennis Dubai Duty Free contre Stefanos Tsitsipas en deux sets.

C’était avant la pandémie de coronavirus au début de la saison et chaque joueur était super confiant et impatient de bonnes choses à venir. La Coupe ATP Djokovic avait remporté Rafael Nadal en deux sets était bien aussi le titre de double quand il a fait équipe avec Viktor Troicki.

Lorsque l’icône serbe a remporté l’Open d’Australie de Dominic Thiem dans une bataille en 5 sets, il était heureux d’avoir réussi. “J’ai gagné le premier set, puis … après avoir perdu le 2ème set, j’ai commencé à me sentir vraiment mal sur le terrain; mon énergie a chuté de façon honnête, je ne comprends toujours pas pourquoi cela s’est produit … j’étais au bord du gouffre” de perdre le match … “

il secoua la tête, incrédule. Mais il a vite admis que “je suis super content de la façon dont j’ai commencé la saison. Cela donne un peu le ton pour le reste de l’année …”, disait-il. Il a remporté le titre de Melbourne 8 fois et il se sentait très bien.

Djokovic a admis qu’en gagnant “..vos attentes sont assez élevées pour le reste de la saison … Il y a toujours quelque chose sur lequel travailler et il y a toujours plus de tophies à gagner …” Mais maintenant, en raison du grand hiatus qui six semaines sans compétition, il y aura une énorme situation de compromis qui pourrait affecter le joueur commun non pas dans le top 5 mondial mais aussi le Serbe.

Travailler sur les tirs, s’entraîner, se détendre sont autant de choses positives pour se préparer à la compétition, mais lorsque vous n’êtes pas vraiment sûr de l’heure exacte de l’événement, il peut y avoir un manque de stimulation chez n’importe quel joueur.

Le classement du n ° 1 peut ou non avoir quelque chose à faire avec le temps de pratique. Une grande partie du résultat est mentale et les joueurs ne sont pas vraiment dans le mode hyper qu’ils étaient dans des circonstances antérieures au virus. «Quand est notre prochain tournoi? Sera-ce un terrain dur ou de l’herbe? Qui vais-je jouer? ‘ Ce sont quelques-unes des questions dominantes que les joueurs peuvent se poser dans leur tête.

Novak Djokovic a également remporté son 5ème titre de Dubai Duty et a connu une période difficile contre le Grec Stefanos Tsitsipas. “Aujourd’hui, contre Stef, il est l’un des meilleurs joueurs du monde … J’ai eu la chance de conserver mon service, je pense qu’au début du match, c’était très proche.

Une pause de service a décidé que le premier set …: Le Serbe sent qu’il a passé ce test et réussi, mais sera-t-il aussi facile de manquer six semaines de compétition? Retourner dans le courant dominant sera un travail, malgré le niveau de performance.

C’était malgré les 21 victoires consécutives d’affilée, Djokovic a encore quelques réflexions pour voir ce qui va et peut arriver. Il sait que “Juste la cohérence des tirs de la ligne de base hier, j’étais à un coup de perdre le match.

J’étais à 3 points du match … “Ces pensées font peur au Serbe qui porte un gros CV réussi. Mais pourra-t-il revenir à cette formule gagnante et tirer toutes les stratégies pour gagner des titres comme il l’a fait Le temps nous le dira, mais pour les meilleurs joueurs, ils peuvent avoir plus à perdre psychologiquement que leurs homologues en difficulté qui sont classés dans les 30s, 50s ou même les 100s.

La position de domination peut être entre les mains de n’importe qui lorsque la saison recommence. Tout le monde arrive sur le même mantra de temps de faire de son mieux – si possible.