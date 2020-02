«Novak Djokovic peut compter sur 19 ou 20 Majors d’ici fin 2020»

Après le premier Major de la saison à l’Open d’Australie, la course GOAT a été encore plus intense et excitante. Trois des meilleurs joueurs de l’histoire ne sont désormais séparés que par trois titres, les plus jeunes et les plus cohérents d’entre eux menaçant de rattraper les leaders et d’émerger au sommet.

Novak Djokovic a remporté son 17e titre majeur dimanche, battant Dominic Thiem dans un passionnant match en cinq sets pour célébrer à Melbourne Park pour la huitième fois, réduisant le déficit à Roger Federer et Rafael Nadal dans leur éternelle bataille pour la plupart des titres majeurs qui devraient continuer. pendant au moins quelques années de plus.

Federer, Djokovic et Nadal ont remporté les 13 derniers tournois du Grand Chelem, dominant le reste du peloton et gardant la jeune génération derrière eux au moins jusqu’à Roland Garros. En tant que favori dans trois tournois majeurs et ayant également une énorme chance de remporter le quatrième, Novak Djokovic est actuellement aux commandes par rapport à ses grands adversaires, dans l’espoir de réduire l’écart encore plus le reste de l’année et même attraper Rafael Nadal ou même Roger Federer.

Mats Wilander pense que le titre de Melbourne donnera un coup de pouce massif à Novak, qui devrait également être le favori à Wimbledon et à l’US Open, ayant une chance réaliste d’attraper les joueurs devant lui cette année ou en 2021.

“Il se rapproche de plus en plus dans la course GOAT et lorsque Novak remporte l’Open d’Australie, il a généralement une bonne année”, a déclaré Wilander. “Est-ce que gagner ici fait de lui le favori à Wimbledon où il est le champion en titre? Oui, ce qui porte son bilan à 18 Majors, ce qui en fait le premier choix à l’US Open pour la potentiellement 19e couronne.”

À la fin de l’année, nous pourrions avoir deux joueurs sur 20 ou deux joueurs sur 19 Majeurs ou plus, car Novak peut gagner les quatre. Melbourne est une victoire énorme pour lui à l’avenir. Une défaite ici aurait été difficile pour reprendre confiance et revenir.

Maintenant, la porte est ouverte pour lui de commencer à grimper et de parler d’être le plus grand de tous les temps. Les “grands 3″ refusent de perdre, se poussant tout le temps sans que personne ne veuille s’en aller. ”