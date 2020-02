Novak Djokovic peut faire le Grand Chelem et vaincre Nadal et Roger Federer

Novak Djokovic est plus proche de Roger Federer et Rafael Nadal. Le Serbe a commencé la saison de façon positive en remportant la Coupe ATP et surtout l’Open d’Australie 2020. Nole a remporté son 8e titre à Melbourne en 8 finales disputées, son 17e Chelem et son 78e titre en carrière.

Hormis les deux sets perdus en finale contre Dominic Thiem, le tournoi du nouveau n ° 1 mondial était pratiquement parfait. Les deuxième et troisième sets de la finale ont été les seuls moments vraiment négatifs d’un Chelem gagné en dominant.

Un triomphe légitime, qui projette le Serbe encore plus près de Federer et Nadal, avec une idée fixe en tête: faire le Grand Chelem, vaincre Nadal et atteindre Federer dès 2020. Combien de chances Djokovic a-t-il de faire ça? Il y a des possibilités pour lui.

A seulement deux Majors de Rafa et trois de Roger, Nole pourrait donner le meilleur de lui-même pour réussir cet objectif dès 2020. Il l’a déclaré lors de la conférence de presse après la victoire à Melbourne: “La préparation en hors saison est concentrée pour les tournois. du Slam.

Je veux être numéro un pour les tournois du slam. L’Open de France sera un moment crucial. En ce moment, sur terre battue, les favoris semblent toujours être Rafael Nadal et Dominic Thiem. L’Espagnol a les mêmes motivations que Djokovic: battre le record de Federer et devenir le meilleur du Slams.

Djokovic peut gagner Roland Garros mais ce sera le but le plus difficile de l’année. Il sera le favori à Wimbledon, malgré le désir de Roger Federer de gagner. À l’US Open, il commencera avec les mêmes chances que Rafa Nadal.

Djokovic a la chance de gagner 2 ou 3 slams. Faire le Grand Chelem en 2020 dépendra non seulement de lui, mais aussi de ses deux plus grands rivaux. En parlant d’une longue période, les choses changent. Et aussi beaucoup. Djokovic, dans deux ou trois ans, pourra atteindre et vaincre à la fois Nadal et Federer.

Si le Serbe continue de jouer avec cette force incroyable, il n’y aura de place pour personne. Djokovic, 32 ans, ne peut que se rapprocher de Nadal et Federer, et le dépassement de leur nombre de Slams semble très proche. Arrivera-t-il déjà en 2020?