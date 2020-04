“Novak Djokovic pourrait prendre un nouvel élan après cette pause”

Novak Djokovic a été le joueur le plus en vue au cours des deux premiers mois de la nouvelle saison, marquant les 18 victoires et soulevant le trophée à l’Open d’Australie pour remporter sa 17e couronne majeure. Pourtant, un coronavirus a laissé l’impact le plus important dans le monde du tennis jusqu’à présent en 2020, il a éclaté en Chine et s’est propagé à travers le monde au cours des deux derniers mois.

Les joueurs étaient réunis à Indian Wells lorsque les organisateurs ont annulé le premier événement en raison de la pandémie, avec Miami fermant la porte peu de temps après avant que la balançoire en terre battue en avril et mai ne soit supprimée. Il y avait un peu d’espoir de voir une action sur l’herbe cette année et cela a été fait et épousseté mercredi lorsque les responsables de Wimbledon ont éliminé l’édition 2020, ainsi que tous les autres événements ATP et WTA sur l’herbe, prolongeant la pause forcée qui pourrait durer beaucoup plus longtemps si la situation avec le virus ne s’améliore pas de sitôt, ce qui ne sera guère le cas.

Il n’est pas facile d’imaginer un tennis pour le reste de l’année en raison de problèmes de santé, car personne ne veut risquer et rassembler des joueurs et des fans du monde entier. Avant que le virus ne commence à causer des problèmes, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic étaient les figures dominantes du tennis masculin, remportant les 13 dernières couronnes majeures après l’US Open 2016 et occupant cette fin d’année non.

1 position dans chaque saison depuis 2004, attendez 2016 quand Andy Murray a rompu le charme. Tout cela pourrait changer une fois de retour sur le terrain, avec une chance pour les jeunes pistolets d’étendre leur pression et de défier trois rivaux pour les titres notables et les positions de haut rang.

Todd Woodbridge suppose qu’il sera difficile pour Roger Federer et Rafael Nadal de retrouver la forme qu’ils avaient avant la pause, choisissant Novak Djokovic comme le joueur à battre une fois qu’ils auront tout recommencé. Pourtant, Woodbridge est assuré qu’il y a une nouvelle ère de relance au tennis, avec l’histoire du jeu prête à être modifiée après cette pause forcée qui laisse les joueurs sans leurs fonctions et salaires réguliers.

“Pour Novak Djokovic, cela pourrait arriver à un bon moment dans sa carrière pour le rajeunir, lui donner une autre grosse explosion”, a déclaré Woodbridge. “Donc, si quelque chose, cette période l’aide le plus. Je pense que d’ici, ce sera une ligne dans le sable en termes de records.

Nous avons eu toutes les réalisations des jours amateurs, ceux de l’ère Open et la nouvelle ligne post-2020. Cela aura changé les livres d’histoire à long terme lorsque nous reviendrons et jouerons, c’est sûr. ”