Novak Djokovic poursuit Roger Federer et Rafael Nadal

Novak Djokovic est à nouveau le champion de l’Open d’Australie. Le Serbe a battu Dominic Thiem en finale du simple messieurs, après cinq sets fatigants et durs, où les deux protagonistes ont dû endurer un grand effort physique et psychologique d’une durée de 4 heures précises.

Nole e a obtenu son 8e titre à Melbourne, le 17e Slam et le 78e titre de sa carrière incroyable. Le Serbe est encore plus proche des 19 titres de Rafael Nadal et du record du 20 Chelem de Roger Federer. Le meilleur début de saison possible pour Djokovic après avoir remporté la Coupe ATP.

Pour Thiem, il reste quelques regrets d’être 2-1 devant, l’Autrichien est sûr de remporter son premier Slam dans les prochains mois. Rajeev Ram et Joe Salisbury ont battu les wild-cards australiens Luke Saville et Max Purcell en deux sets pour remporter le double masculin.

Une grande satisfaction, notamment pour le Ram de 36 ans, enfin vainqueur de son premier titre en double masculin. Que reste-t-il de l’Open d’Australie 2020? Certainement un tournoi historique, avec le premier Slam de Sofia Kenin et le 17e Major de Djokovic.

De plus, les belles performances de Roger Federer ne peuvent pas être oubliées. En général, ce fut un bon tournoi, même si ce n’est pas jusqu’à la période de deux ans 2017-2018 d’un point de vue spectaculaire. Les incendies en Australie et la propagation du coronavirus ont été les préoccupations qui ont affligé une édition généralement bonne – mais ennuyeuse à certains moments -.