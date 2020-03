Novak Djokovic, premières victoires et premier Major

Novak Djokovic du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle rubrique, nous explorerons la carrière du Serbe, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. Djokovic a remporté ses deux premiers titres en 2006, malgré un début de saison peu positif. Les premières joies sont venues à l’Open des Pays-Bas à Amersfoort et à l’Open de Moselle à Metz. Au cours de cette saison, il a disputé trois finales terminant l’année en tant que numéro mondial.

16 du classement ATP. C’est en 2007 qu’il commence à remporter des titres importants et à atteindre les premiers objectifs prestigieux. Cette année-là, Nole a remporté ses deux premiers ATP Masters 1000 à Miami et à la Coupe Rogers de Montréal. Au total, il a remporté cinq titres en sept finales disputées.

En mars, il a joué et perdu la finale d’Indian Wells contre Rafael Nadal, tandis qu’en septembre, il a réussi à obtenir la finale de l’US Open, où il a perdu contre Roger Federer. Ce fut l’une des premières vraies comparaisons entre les deux: une rivalité qui a ensuite caractérisé les années suivantes. En 2007, Djokovic a également été approché pour une affaire présumée de trucage de matchs: “En 2007, ils ont essayé de m’avoir pour un trucage de matchs.

Ils voulaient m’offrir 200 000 $ pour un match à Saint-Pétersbourg. Évidemment, je l’ai ignoré. “En 2008, il a disputé sa deuxième finale consécutive de Slam, à l’Open d’Autralian. Dans ce match, il a affronté et battu Jo-Wilfried Tsonga, remportant son premier chelem et pénétrant dans l’élite du tennis mondial.

Cette saison, il a également remporté Indian Wells, l’Open d’Italie et la finale de l’ATP. Un épisode particulier s’est produit lors de l’US Open 2008. Avant ses quarts de finale contre Andy Roddick, l’Américain a plaisanté sur certains des prétendus problèmes physiques de Djokovic lors du match précédent contre Tommy Robredo: “Avez-vous des problèmes de cheville? Peut-être même tous les autres, ou ou il souffre toujours d’un mal de gorge, d’une toux ou peut-être qu’il a contracté la grippe aviaire et le SRAS. “

Pendant le match, la foule new-yorkaise sifflait toujours Djokovic. À la fin du défi, les deux joueuses de tennis se sont presque disputées, mais elles ont réussi à s’éclaircir. Quoi qu’il en soit, avant la clarification, Nole a déclaré à propos de la foule: “Je suis contre moi parce qu’ils croient que je suis un faux et ce n’est pas beau.”

Mais ce n’était pas la seule controverse de 2008. Qui ne se souvient pas de la manière froide et polie avec laquelle Roger Federer a dit à la boîte de Djokovic lors de la demi-finale de Monte-Carlo: “Tais-toi!?” Dans une interview ultérieure, Srdjan Djokovic, Le père de Nole, a parlé de Roger Federer et Rafael Nadal: “Federer est probablement le plus grand joueur de tous les temps, mais sur le plan humain et en dehors du terrain, il est tout à fait le contraire.

Roger a essayé de discréditer mon fils de toutes les manières, simplement parce qu’il avait compris que Novak était son successeur. Rafa était son meilleur ami jusqu’à ce que Nole commence à gagner. Lorsque les choses ont changé, leur amitié a pris fin. comportement sportif. “Pourtant, au cours des prochaines années, Nole a battu Roger Federer et Rafael Nadal en tête-à-tête.