Novak Djokovic prend d’assaut Milos Raonic pour organiser la 50e réunion de carrière contre Roger Federer

Après que Roger Federer ait enregistré sept balles de match pour réserver sa place en demi-finale à l’Open d’Australie 2020, Novak Djokovic et Milos Raonic ont pris le contrôle de la Rod Laver Arena.

Le numéro deux mondial Djokovic a vaincu le Canadien Milos Raonic 6-4, 6-3, 7-6 (1) en quart de finale de l’Open d’Australie. Et maintenant, Novak Djokovic organise sa 50e rencontre en carrière contre son rival rival Roger Federer à l’Open d’Australie 2020.

Milos Raonic s’est cassé pour la première fois à l’Open d’Australie 2020

Le Serbe Novak Djokovic est entré sur le terrain en portant un survêtement «KB», qui rendait hommage à son ami feu Kobe Bryant. Il a tenu son premier match de service à aimer et a également obtenu un deuxième service à 181 km / h lors du premier match. Dans le prochain match, Raonic est venu avec un service de corps, avec Novak ne retournant pas servir, Raonic a maintenu son service à 1-1.

Une fois de plus, Novak a tenu son service à aimer à 2-1. Par la suite, le Serbe a repoussé deux points de rupture et le Canadien a réussi une prise courageuse à 2-2. Le Serbe a continué le spectacle avec son jeu de jambes astucieux et l’ensemble était nerveux. Leurs gros services ont prévalu jusqu’à 5-4 avec Djokovic en tête.

Le prochain match de Raonic a décidé de l’issue du set serré. Le Canadien a sauvé trois points de set sur son service. Le premier avec un service non retourné, le suivant avec un beau vainqueur à l’envers et le troisième avec un as. Cependant, Novak Djokovic n’était pas en retrait.

Un large coup droit de Raonic sur le quatrième point de set a donné Djokovic le set. Et c’était la première fois à l’Open d’Australie 2020, le service canadien a été rompu. Novak a joué un jeu de tennis propre et n’a commis que trois erreurs non forcées dans le premier set.

🇷🇸 IDEMO 🇷🇸

À son quatrième point de set, @DjokerNole casse Milos Raonic pour la première fois pour prendre le set d’ouverture, 6-4. # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/9WyN8W29Gg

– #AusOpen (@AustralianOpen) 28 janvier 2020

Des services exemplaires de Novak Djokovic

Le solide tennis de Novak Djokovic a prévalu dans le deuxième set. Il n’a commis aucune erreur et a poursuivi son jeu rapide sur les services. Raonic a perdu le contrôle de son service à 2-1. Avec un tir de revers sur le point de rupture, Novak détenait une avance de 3-1 dans le deuxième set.

Cette passe cc BH de Djokovic, qui se répète encore et encore, est un monstre. 6-4, 3-1 contre Raonic avec près de points de rupture dans les matchs de service de Milos.

– Carole Bouchard (@carole_bouchard) 28 janvier 2020

Raonic était en quête de faire son retour dans le match, mais la domination de Novak le renversait et Milos n’a pas réussi à faire face aux points de rupture dans le deuxième set. Par la suite, le Canadien ne pouvait que protéger ses services et le Serbe était tout simplement exemplaire. Djokovic a scellé le set 6-3 sans problème.

Un pied dans la demi-finale #AusOpen. @ DjokerNole termine le deuxième set, 6-3 pour mener Milos Raonic deux sets à aimer sur @RodLaverArena. # AO2020 pic.twitter.com/wnl2IImPJe

– #AusOpen (@AustralianOpen) 28 janvier 2020

Novak Djokovic a disputé les quatre derniers tours

Raonic a semblé produire un jeu prudent dans le troisième set. Il a claqué deux as dans le premier match de service et le Candian a maintenu fermement sa marque à 1-0. Le match suivant a été inhabituel du côté serbe. Une erreur de coup droit de Novak à 30-30 a offert un point de rupture à Milos. Raonic manquant le prochain retour et Djokovic refusant de laisser tomber son jeu de service, le Serbe a maintenu son service à 1-1.

Voir également

Le revers de la signature en passant par Nole!

Ce niveau de tennis est juste sensationnel 🤯 @ DjokerNole | # AusOpenpic.twitter.com / eCM0Gj2uir

– ATP Tour (@atptour) 28 janvier 2020

L’ensemble n’était pas une balançoire et une partie de tennis propre s’est poursuivie. Après avoir maintenu son service à 4-4, la lentille de contact de Novak s’est brisée. Il a pris un congé médical pour le réparer et est sorti du tribunal.

Tous deux n’ont pas perdu leur concentration après la pause. Cependant, pour tenir à 6-5, le grand serveur Raonic a enregistré quatre points de rupture. Plus tard, Djokovic a fait une prise rapide et les hommes ont avancé pour jouer le bris d’égalité.

Jeu décisif

Avec Novak résistant aux services de Milos, il menait 3-0 au bris d’égalité. Le Serbe ne prenant pas beaucoup de temps, il a couru pour prendre une avance de 6-1 et a confortablement scellé sa victoire avec Raonic en filant le ballon.

Sensation serbe 🇷🇸 @ DjokerNole def. Milos Raonic 6-4 6-3 7-6 (1) pour passer à sa huitième demi-finale #AusOpen, où il rencontrera Roger Federer pour la 50e fois. # AO2020 pic.twitter.com/ElT6H9jDAE

– #AusOpen (@AustralianOpen) 28 janvier 2020