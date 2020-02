Novak Djokovic prend d’assaut Philipp Kohlschreiber en moins d’une heure

Jouant les uns contre les autres pour la 14e fois, pas de monde. 1 Novak Djokovic a battu Philipp Kohlschreiber 6-3, 6-1 en 59 minutes rapides, réalisant le 12e triomphe sur l’Allemand. Philipp a battu Novak en deux sets il y a un an à Indian Wells, mais il n’avait aucune chance aujourd’hui, prenant seulement 11 points en huit matchs de service et ne créant jamais de chance de pause.

D’un autre côté, Djokovic a volé la moitié des points de retour, gagnant quatre pauses en sept occasions de contrôler le tableau de bord tout le temps et d’avancer dans son 11e quart de finale à Dubaï à partir d’autant d’apparitions, sans jamais perdre auparavant au premier ou au deuxième tour ici.

Djokovic cherche la cinquième couronne à Dubaï et la première depuis 2013, prolongeant sa séquence de victoires à 18 et éloignant une victoire de l’obtention du trône indépendamment du résultat de Rafael Nadal à Acapulco. Le Serbe a eu 23 vainqueurs et dix erreurs directes, dominant dans chaque segment et laissant le vétéran derrière pour régler le quart de finale avec Karen Khachanov jeudi.

S’installant sur un excellent rythme dès le début, Novak était le maître de la cour dans ses matchs et celui qui a marqué la seule pause de l’ouvreur à 3-2 lorsque son coup droit a trouvé un espace vide pour un vainqueur. Le Serbe a gardé l’amour avec un autre vainqueur du coup droit pour consolider l’avantage et aller plus loin devant, remportant le premier match 6-3 avec une autre prise confortable dans le match neuf après 30 minutes.

Avec l’élan de son côté, Novak a décroché un revers en bas de la ligne pour gagner une pause au début du deuxième set, tenant avec un vainqueur de service et créant un avantage 3-0 avec une autre balle de son revers qui l’a envoyé plus loin dans de face.

De retour à 5-1, Novak a scellé l’affaire avec un gagnant de retour, complétant une journée impressionnante au bureau et avançant dans les huit derniers.