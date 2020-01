Novak Djokovic prend une large avance contre Roger Federer

Avec l’élan de son côté après un revirement dans le premier match, Djokovic a dominé le service dans le set numéro deux, attendant patiemment une chance sur le retour et assurant la pause à 5-4 pour prendre deux sets pour aimer mener contre Roger Federer.

Novak a tenu à 15 dans le premier match lorsque Roger a pulvérisé une erreur de revers, continuant là où il était parti dans la deuxième partie de l’ouvreur et espérant plus de la même chose au retour. Face à deux occasions de pause au deuxième match, les Suisses ont repoussé les deux avec un service en plein essor, ajoutant deux autres pour ramener le match à la maison et égaliser le score à 1-1.

Pour le quatrième match de service d’affilée, Djokovic n’a ressenti aucun problème derrière le tir initial, retenant son amour suite à une erreur forcée de Federer de remonter 2-1 avant que Roger ne retienne un vainqueur de service pour rester du côté positif du tableau de bord.

Une autre prise puissante a propulsé le Serbe 3-2, perdant à peine un point dans ses matchs jusqu’à présent dans le deuxième set et mettant Federer au défi de le répéter s’il voulait suivre son rythme. Le Suisse a repoussé une chance de pause dans le prochain match, profitant d’un vainqueur de service et forçant une erreur de Novak pour verrouiller le résultat à 3-3 et survivre à la première partie du set.

Fort de ses matchs, Novak a assuré le septième match avec un vainqueur en crosscourt au revers, suivi de Roger qui a également produit une prise rapide pour renvoyer la pression de l’autre côté. Après une prise confortable après une autre, Djokovic a décroché un vainqueur de service pour obtenir un avantage de 5-4, Federer servant à rester dans le set après la pause.

Déterminé à éviter un nouveau bris d’égalité, Djokovic a rompu avec un incroyable vainqueur en coup droit court en croix, prenant le set 6-4 et se rapprochant de la ligne d’arrivée.