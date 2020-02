Novak Djokovic proclame champion du tournoi de Dubaï

Non seulement les titres prouvent la grandeur d’un joueur et sa capacité compétitive, mais aussi comment ces titres sont récoltés. Novak Djokovic Tout au long de cette semaine, il a alterné des moments de grande brillance avec d’autres de nombreux doutes, comme hier contre le Français Gael Monfils où il a réussi à sauver jusqu’à trois balles de match. Cependant, la supériorité de tennis de Belgrade actuellement sur tous ses rivaux est palmaria, et très peu sont capables de vaincre le tourbillon serbe. Aujourd’hui Stefanos Tsitsipas Il a été sa victime, s’inclinant 6-3 et 6-4 en une heure et 22 minutes de jeu.

Ni les conditions météorologiques ni les ralentissements physiques du Serbe … rien. Il semble assez compliqué de pouvoir tendre la main au tennis de l’actuel numéro un mondial qui ne connaît actuellement pas de défaite en 2020 et tout indique que peu de choses vont changer dans les semaines à venir. Haletant au début, mal à l’aise avec le soleil contre et avec quelques erreurs inexactes inexactes, Djokovic a réussi à ce que Tsitsipas ne place pas de terrain au milieu du début du match, où il a vu un Stefanos plus impliqué dans le jeu . Les deux semblaient plus occupés à lever les doutes de leur propre esprit qu’à affronter le rival.

De longs rassemblements ont marqué un match qui était un roller coaster. Swings de chaque côté, mais les deux joueurs réussissent à faire avancer leurs services respectifs. Il semblait que le set allait se décider au bris d’égalité, mais dans ce terrain boueux où les émotions jouent un rôle prépondérant, l’esprit de compétition a émergé, l’âme gagnante qui accompagne Djokovic dans toutes ses apparitions sur la piste. Deux erreurs de droite chez les enfants ont condamné le Grec à prendre du retard sur le tableau de bord 6-3.

Les deux se connaissent très bien, ce qui a entraîné peu de variantes tactiques. Djokovic a tenté de gagner le filet à plusieurs reprises, mais au fur et à mesure que le match progressait, ses apparitions devenaient plus sporadiques. La chute dans le premier set a été marquée par Tsitsipas, qui a renoncé à son service, cette fois dans les premières étapes du deuxième set, mais a rapidement atteint le contre-pied pour remettre l’égalité sur le tableau de bord. Cette égalité serait à nouveau brisée lors du neuvième match, où Nole réalisait la deuxième pause du set et prenait le jeu. Naviguant avec le vent en faveur, Djokovic était un galion rapide qui n’a trouvé aucun frein et Tsitsipas a simplement dû s’agenouiller devant l’empereur actuel du tennis actuel.

Avec cette victoire, Novak Djokovic a décroché son troisième titre de la saison, après l’ATP Cup et l’Open d’Australie, ajoutant ainsi sa 17e victoire consécutive. Jusqu’où ira le toit du joueur des Balkans? Indian Wells, Miami ou sera-ce de l’argile? Le temps le dira.

