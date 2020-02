Novak Djokovic produit une évasion miraculeuse pour battre Gael Monfils

N ° mondial 1 Novak Djokovic en est à sa sixième finale à Dubaï et la première depuis 2015, renversant Gael Monfils 2-6, 7-6, 6-1 en deux heures et 35 minutes. C’était le choc des joueurs avec 16 victoires à ce jour en 2020 et Gael a gaspillé une chance colossale de battre Novak pour la première fois en 16 rencontres officielles, perdant un avantage de 6-3 dans le deuxième set tie-break et disparaissant du terrain après gaspiller ces points de match.

Novak avait besoin de temps pour trouver le rythme contre un rival en forme, se cassant trois fois dans les sets un et deux et se tendant un set et une pause avant de faire un retour pour atteindre le tie-break d’où il venait du bord de la défaite à survivre et rester sur le parcours du titre.

Il était essentiel pour Monfils de prendre un bon départ et de rester en contact le plus longtemps possible. Au lieu de cela, le Français est allé encore plus loin et a quitté le monde. 1 derrière, laissant tomber six points derrière le tir initial et volant la moitié des points de retour pour régner sur le tableau de bord et terminer le travail avec deux pauses.

Ils ont eu le même nombre de vainqueurs, avec 17 erreurs directes de la raquette de Djokovic qui ont fait toute la différence, incapables de trouver de l’espace et de supporter des rallyes plus longs avec un rival en forme. Novak a sauvé un point de rupture dans le match d’ouverture avant de donner un service dans un match de marathon trois lorsque son revers a atterri longtemps, envoyant Gael devant et lui donnant un coup de pouce encore plus fort.

Un vainqueur du service a poussé Monfils 3-1 devant, maîtrisant Novak de l’aile revers deux matchs plus tard pour rester en tête et maintenir la pression de l’autre côté du filet. Incapable de retrouver son rythme habituel, Djokovic a subi une autre pause dans le septième match suite à un terrible drop drop, permettant à Gael de boucler le set avec un vainqueur de service lors du prochain match pour un 6-2 après 45 minutes.

Plus de problèmes attendaient Novak juste au coin de la rue, jouant un coup droit lâche dans le troisième match pour se briser à l’amour, s’éloignant de plus en plus du côté positif du tableau de bord. Un vainqueur en coup droit a réussi la pause pour le Français qui a finalement perdu du terrain derrière le coup initial deux matchs plus tard, accordant un coup droit pour donner la pause à Djokovic qui a égalisé le score à 3-3.

Le quadruple champion a tenu avec un as pour avancer devant Gael a fait de même pour suivre ce rythme et faire une récupération instantanée pour garder les chances de sceller l’affaire en deux sets. Djokovic a effectué la troisième prise confortable consécutive pour remonter de 5-4, créant un point de consigne dans le prochain match qu’il a dilapidé avec un coup droit lâche.

Une autre erreur de l’aile droite a coûté à Novak le deuxième point de consigne, avec Monfils survivant pour égaliser le score à 5-5 avec deux services en plein essor. Face au troisième point de set à 5-6, Gael a placé un parfait drop shot gagnant pour le nier, en effaçant un autre après un rallye exténuant pour rester dans le set.

Le cinquième point de consigne est venu et est parti pour Novak après un coup droit de Monfils qui a finalement clôturé le match pour mettre en place un tie-break. Là, Gael a forcé une erreur de Novak pour ouvrir un écart de 4-2, restant devant avec un revers sur la ligne gagnante au huitième point.

Un coup droit lui a donné trois balles de match mais Novak les a tous repoussés pour ramener le résultat à 6-6 et prolonger le drame. Monfils a sauvé un point de set à 6-7 avec un vainqueur de service avant que Djokovic n’attrape une mini-pause, pulvérisant une erreur de coup droit au point suivant pour garder Gael dans le set avant de remonter 9-8 après une attaque bien construite.

Une double faute du Français s’est avérée être le dernier point du set, Novak célébrant une autre évasion miraculeuse avant le set décisif où il était maintenant le favori. Le monde entier savait ce qui allait se passer dans le dernier set après ce résultat fou du deuxième set, avec Djokovic assurant des pauses dans les matchs trois et cinq pour prendre la tête et franchir la ligne d’arrivée avec une autre pause à 5-1 après un vainqueur du coup droit pour définir Stefanos Tsitsipas affrontement pour le titre.