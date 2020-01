Novak Djokovic prolonge le règne du dur sur Rafael Nadal

Jouant les uns contre les autres pour la 55e fois sur le Tour, Novak Djokovic a remporté la 29e victoire contre le numéro un mondial. 1 et la neuvième consécutive sur les courts durs pour garder la Serbie en vie dans la finale de la Coupe ATP. Novak a marqué un triomphe 6-2, 7-6 en une heure et 55 minutes, délivrant la sixième victoire au début de la saison et réduisant le déficit à Nadal dans la bataille pour le non.

1 place devant l’Open d’Australie. Djokovic a dominé dans le premier set avant que Nadal ne parvienne à répondre dans le second, restant en contact avec le Serbe et ratant une chance de le briser à 3-2 et de prendre la tête. Avec 12 as, Novak n’a perdu que 14 points en dix matchs avec service, repoussant ces cinq occasions de pause et volant deux fois le service de Nadal dans le premier match pour le meilleur départ possible.

Rafa a mieux servi dans le deuxième set et est resté en contact après avoir effacé deux points de rupture tardive, seulement pour tomber dans le tie-break et envoyer Novak par dessus, perdant tous les matchs contre le Serbe dur depuis l’US Open 2013!

Tirant de tous les cylindres dès le début, Novak a converti la troisième chance de pause dans le tout premier match lorsque la tranche de Nadal a trouvé le filet, cimentant la pause avec un vainqueur de service après deux points dans le deuxième match et causant plus de dégâts au retour dans le cinquième match. .

Combattant pour chaque point, Rafa a repoussé deux occasions de pause pour rester dans un déficit de pause avant que Novak n’atteigne un autre retour profond que son rival ne pouvait pas contrôler au septième match pour passer 5-2. Au service de l’ensemble, le Serbe a fustigé quatre vainqueurs de service pour porter le score à 6-2 après 39 minutes, espérant qu’il en restera de même dans le reste de la rencontre.

Relevant son niveau dans le set numéro deux, Rafa n’a perdu que trois points lors des trois premiers matchs de service et a obtenu cinq occasions de pause dans le sixième match, ce qui aurait pu donner un élan à son côté du court. Produisant des frappes audacieuses et courageuses, Djokovic a repoussé ceux qui restaient du côté positif du tableau de bord, servant bien à la fin du set et ayant une chance de sceller l’affaire au 11e match lorsque Nadal a dû jouer contre deux chances de pause.

Le dos poussé contre le mur, Nadal a renvoyé deux vainqueurs pour sortir de prison et parvenir à un bris d’égalité, se déplaçant 3-2 là-haut avec un revers en bas de la ligne. Djokovic a répondu avec deux vainqueurs qui l’ont poussé 4-3 devant et ont gagné une autre mini-pause avec un revers en bas de la ligne vainqueur au neuvième point.

Nadal a pulvérisé une erreur de coup de revers pour faire face à deux balles de match, marquant un coup droit au point suivant pour donner la victoire à Novak avant la rencontre décisive en double.