Novak Djokovic propose un voyage au prochain US Open dans le cadre d’une vente aux enchères caritative pour lever des fonds

Le numéro un mondial Novak Djokovic offre aux fans une chance de gagner un voyage à l’US Open dans le cadre d’une vente aux enchères caritative pour soutenir les Américains pendant la crise sanitaire mondiale actuelle. Le 17 fois champion du Grand Chelem participe au #allinchallenge, offrant un package spécial pour deux au prochain US Open.

Djokovic a écrit sur son compte sur les réseaux sociaux: “C’est le droit de tout homme d’avoir de la nourriture sur la table, quoi que ce soit, donc le #allinchallenge amasse des fonds pour America’s No Kid Hungry, World Central Kitchen, Meals on Wheels America, Feeding America et America’s Fonds alimentaire.

Je suis honoré de faire partie du #allinchallenge. Malheureusement, de nombreuses familles à travers l’Amérique sont en difficulté en ce moment, et elles ont désespérément besoin de notre aide et de notre soutien. S’il vous plaît, montez à bord et soutenez cette noble et merveilleuse initiative afin de répondre aux besoins et aux droits les plus fondamentaux pour chaque personne en Amérique et dans le monde …

c’est de la nourriture dans une assiette. “L’offre comprend un voyage de trois nuits pour deux au prochain US Open. Dans le cadre du forfait, le gagnant sera assis dans la boîte de Djokovic pour un match et aura la chance de rencontrer le Serbe joueur après le match ainsi que frapper des balles avec lui le lendemain.

Il signera également deux raquettes et deux ensembles d’équipement de match pour ses invités. Le joueur serbe a également nommé sa concitoyenne de tennis Serena Williams, Lebron James et Gerard Butler pour participer au défi.