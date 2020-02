Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer en tête du peloton

La semaine derrière nous a amené trois tournois ATP, avec des joueurs en quête de points à Rotterdam (le premier événement ATP 500 de la saison), à New York et à Buenos Aires. Il n’y a eu aucun changement dans le top 12, Novak Djokovic passant la 268e semaine sur le trône de l’ATP, à seulement huit derrière Pete Sampras à la deuxième place.

Novak a remporté les 13 matchs jusqu’à présent en 2020, marquant d’énormes points à l’ATP Cup et à l’Open d’Australie pour dépasser Rafael Nadal et commencer son cinquième règne, celui qui devrait durer longtemps s’il continue de jouer de cette façon.

Novak a 325 points d’avance sur Rafael Nadal, les deux joueurs revenant en action la semaine prochaine à Dubaï et à Acapulco où ils continueront le no. 1 bataille. Roger Federer compte plus de 2000 points de retard sur Nadal, se préparant pour son deuxième événement de la saison à Dubaï où il pourrait concourir en tant que numéro un mondial.

4 si Dominic Thiem atteint la demi-finale à Rio de Janeiro cette semaine. L’Autrichien n’a que 85 points de retard sur Roger, espérant le dépasser dès que possible et atteindre un classement en carrière après cet énorme coup de pouce gagné avec la finale de l’Open d’Australie.

Daniil Medvedev a perdu tôt à Rotterdam, restant loin derrière Thiem mais avec plus de 1000 points d’avance sur Stefanos Tsitsipas qui n’a remporté que trois matches jusqu’à présent cette année, avec 250 points à défendre cette semaine à Marseille. Le demi-finaliste de l’Open d’Australie Alexander Zverev est à près de 1000 points derrière Tsitsipas, devant défendre la finale la semaine prochaine à Acapulco pour rester en contact avec les joueurs au-dessus de lui.

Matteo Berrettini, Gael Monfils et David Goffin complètent le top 10, le Français assurant la défense du titre à Rotterdam pour rester sur le même nombre de points avec l’Italien et rester dans le top 5, espérant casser ce groupe pour la première fois d’une carrière.

Diego Schwartzman, Andrey Rublev et Denis Shapovalov ont tous devancé Stan Wawrinka, le finaliste de Rotterdam Felix Auger-Aliassime gagnant trois positions pour revenir dans le top 20. Il n’y avait pas de nouveaux joueurs dans le top 30 et nous devrions noter le classement des étapes pour le vainqueur de Buenos Aires Casper Ruud qui devançait son père Christian pour devenir le joueur norvégien le mieux classé dans l’histoire du classement ATP.

Le champion de New York, Kyle Edmund, a dépassé 17 rivaux après avoir remporté ces 250 points, délivrant son deuxième titre ATP et déjà beaucoup mieux que dans l’ensemble de 2019. Jannik Sinner, James Duckworth et Andreas Seppi ont également passé une bonne semaine alors qu’il y a deux nouveaux joueurs dans le top 100, Vasek Pospisil et Alexei Popyrin. Classements ATP