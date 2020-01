Novak Djokovic rebondit au sommet Roger Federer en match d’ouverture

N’ayant jamais perdu en demi-finale de l’Open d’Australie, le champion en titre Novak Djokovic a remporté le premier set contre Roger Federer 7-6 après beaucoup de drames. Malgré ces problèmes à l’aine, Roger avait joué à un niveau élevé, ouvrant un avantage de 4-1, 40-0 qui n’était pas suffisant pour rester à la maison, avec Djokovic survivant à ce sixième match pour gagner de l’élan et retirer la deuxième pause. avant un bris d’égalité confortable qui l’a envoyé en tête.

Federer a réussi un coup droit facile dans le match d’ouverture du match pour offrir à Novak deux chances de pause, les repoussant avec deux vainqueurs et tenant après le quatrième diable avec un vainqueur en coup droit en coup droit, évitant un revers précoce et un élan accéléré.

Un revers incroyable sur la ligne gagnante a assuré une pause à 15 pour le Suisse dans le deuxième match, faisant le meilleur départ possible et espérant cimenter la pause dans le prochain match. Pourtant, Djokovic a reculé dans le match suivant après avoir forcé une erreur de Federer, ouvrant un avantage de 40-15 et cherchant à égaliser le score à 2-2.

Au lieu de cela, Roger est resté dans le match et a converti la troisième chance de pause lorsque le Serbe a marqué un revers, tirant deux vainqueurs à 30-30 dans le cinquième match pour ouvrir une avance de 4-1. Face à trois points de rupture lors du sixième match, Djokovic, en difficulté, a repoussé le premier couple avec des vainqueurs de service avant que Roger ne gaspille le troisième avec un coup droit lâche, permettant au rival de ramener le match à la maison et de réduire le déficit à 4-2.

Tirant de tous les cylindres, Federer a clôturé le septième match en un rien de temps avec une prise en main amoureuse, forçant Djokovic à servir pour rester dans le set, ce à quoi peu de gens pouvaient s’attendre avant le début de l’affrontement. Jouant sans rythme sur le service, il y avait une autre égalité sur le service de Djokovic dans le huitième match, le champion en titre tenant pour saisir un autre match et prolonger le set pour au moins un match de plus.

Au service de l’ensemble, Federer s’est retrouvé à 40-0 lors de ce neuvième match, avec Djokovic retombant amoureux après avoir forcé une erreur du Suisse pour ajouter plus de drame à l’ouverture. Novak a réussi à maintenir le score à égalité à 5-5, prenant trois matchs de suite et maintenant beaucoup mieux sur le terrain.

Perdant la concentration, Roger a marqué un revers pour offrir deux occasions de pause à Djokovic, repoussant les deux et décrochant deux gagnants pour avancer de 6-5. Novak place deux as à 30-30 dans le 12e match, établissant un bris d’égalité qu’il a réclamé 7-1 avec un retour gagnant pour une avance rapide après une heure et deux minutes.