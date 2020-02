Novak Djokovic reçoit le visa Gold Card des EAU avant Roger Federer

Novak Djokovic connaît à nouveau le meilleur moment de sa vie. Le Serbe se prépare actuellement pour les Championnats de tennis hors taxes de Dubaï 2020 qui commenceront la semaine prochaine. Des nouvelles passionnantes lui sont arrivées, ce qui signifie qu’il recevra bientôt un autre prix dont il pourra profiter pendant les dix prochaines années de sa vie.

Les réalisations de Novak et son ascension au sommet du tennis sont déjà bien documentés. Les choses incroyables et absurdes qu’il réussit sur les courts de tennis, les titres qu’il remporte ne sont plus des nouvelles. Mais maintenant, il aura bientôt ses mains sur un joli petit cadeau hors du terrain.

Novak Djokovic

Le club des visas Gold Card

Le souverain de Dubaï, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, est un grand fan de sport. Cela a conduit à la décision de délivrer des visas de résident de carte d’or aux talents sportifs suprêmes du monde, passés et présents par le cabinet des EAU.

Et Djokovic en recevra bientôt un, ce qui signifie qu’au moment où il jouera sur les courts de Dubaï, il sera un résident de la nation.

Cette initiative de visa de carte d’or a commencé ce mois-ci. Jeudi dernier, les EAU ont présenté cette carte d’or de 10 ans à la superstar du football, Cristiano Ronaldo. De nombreux autres footballeurs ont depuis été inclus dans la liste exclusive.

Et maintenant, Novak Djokovic rejoindra également la prestigieuse liste qui comprend Luis Figo, Didier Drogba, Eric Abidal. Outre Djokovic, Roger Federer devrait également rejoindre la liste dans un proche avenir.

Novak Djokovic devant Federer

Le visa spécial est accordé aux professionnels talentueux de divers domaines, qui ont une influence sur la société. Il accorde une résidence de 5 ou 10 ans à ses titulaires, tandis que le visa de résidence générale n’est valable que pour deux ans.

Il est peut-être surprenant que Roger n’en ait pas déjà reçu. Le maestro suisse aime Dubaï et y va souvent pour s’entraîner pendant ses temps libres et invite même d’autres joueurs.

Il obtient toute la paix et la tranquillité à Dubaï pour se concentrer sur le tennis, et l’absence de pluie est un avantage supplémentaire.

L’Open de Dubaï relève de la catégorie ATP 500 et débutera le 17 février. Outre les 500 points ATP, le gagnant remportera également un prix d’un énorme 565 705 $.

Cela marquera également la première apparition de Novak en compétition depuis qu’il a décroché son 17e titre du Grand Chelem au début du mois. Rejoindre Nole dans l’événement sont d’énormes noms comme Federer, Stefanos Tsitsipas, Gael Monfils et bien d’autres.

Federer est le champion en titre de l’événement après avoir battu Tsitsipas en finale l’année dernière. Djokovic a remporté le titre pour la dernière fois en 2013 et cherchera à ajouter cela à son bilan de la saison.

Dans d’autres nouvelles passionnantes de l’événement, Kim Clijsters fera également son retour au tennis.