Novak Djokovic regagne le trône de l’ATP devant Rafael Nadal et Roger Federer

Les choses étaient limpides au sommet du classement ATP avant le premier Major de la saison à Melbourne, Rafael Nadal et Novak Djokovic se battant pour le trône de l’ATP à l’Open d’Australie. Les finalistes de l’année dernière étaient bien devant leurs rivaux et ils sont restés là après Melbourne, mais pas dans le même ordre!

Rafael Nadal a dû atteindre les demi-finales pour rester en tête de Novak Djokovic, mais cela ne s’est pas produit, tombant devant Dominic Thiem après un affrontement serré en quart de finale et permettant à Novak de jeter un œil sur le non. 1 place pour le reste de l’événement.

Le Serbe est allé jusqu’au bout pour remporter son huitième trophée de l’Open d’Australie, défendant 2000 points et dépassant l’Espagnol pour son cinquième règne sur le trône de l’ATP. Novak a maintenant 325 points d’avance sur Rafa, entrant dans sa 276e semaine en tant que numéro un mondial.

1 et se déplaçant à peine dix derrière Pete Sampras à la deuxième place de la liste. Le champion de 17 fois majeur n’a que 315 points à défendre jusqu’à Madrid en mai, il semble bon de rester au sommet pendant de nombreux mois s’il gagne plus de points que l’Espagnol à Indian Wells et Miami.

Djokovic et Nadal prendront un repos bien mérité avant Dubaï et Acapulco, poursuivant 500 points avant les premiers Masters 1000 de la saison. Roger Federer a gagné des points à Melbourne après avoir atteint les demi-finales mais il est toujours à plus de 2000 points derrière Nadal, restant à peine dans le top 3 devant Dominic Thiem qui a remporté 1200 points à Melbourne après avoir atteint la finale.

Thiem a fait de son mieux contre Djokovic lors de sa première finale à Melbourne, s’inclinant en cinq sets mais réussissant à dépasser Daniil Medvedev, avec plus de 1000 points d’avance sur le Russe. Stefanos Tsitsipas est resté sixième malgré une défaite précoce à Melbourne, gardant la distance devant le demi-finaliste Alexander Zverev qui a réalisé le meilleur résultat aux Majors.

Zverev a près de 1 000 points d’avance sur Matteo Berrettini, Gael Monfils et David Goffin fermant le top 10 après le premier Major de la saison. Roberto Bautista Agut a perdu trois pas pour abandonner le groupe d’élite, avec un ancien champion Stan Wawrinka gagnant deux positions pour se classer 13e.

Andrey Rublev est dans le top 15 pour la première fois, John Isner, Benoit Paire et Nick Kyrgios progressant également après l’Open d’Australie pour figurer dans le top 20. Le quart de finaliste Tennys Sandgren a devancé 44 rivaux pour revenir dans le top 60, ratant ainsi une grande chance de récolter encore plus de points après avoir perdu ces sept balles de match contre Roger Federer. Classements ATP