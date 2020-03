Novak Djokovic regarde le match de la NBA au Staples Center

Tennis – Bien que Novak Djokovic, n ° 1 mondial, n’ait pas fait de commentaire officiel sur l’annulation de l’Open BNP Paribas à Indian Wells jusqu’à présent, le Serbe a pris un certain temps hors de ses activités de tennis pour regarder un match de basket-ball au Staples Center a il y a quelques jours.

Le match était entre les Lakers et les Clippers et a eu lieu quelques jours avant. Le Serbe a été photographié avec plusieurs fans après le match et des photos de lui lors du match sont apparues sur les comptes Instagram de Kuca Sports et Michael Morales.

Djokovic est actuellement le n ° 1 mondial et était en Californie pour le BNP Paribas Open à Indian Wells qui a été annulé en raison de l’épidémie du coronavirus. Alors que plusieurs autres joueurs ont fait part de leurs réactions à ce sujet, il n’y a eu aucun mot officiel du Serbe sur l’annulation.

L’Open de Miami devrait avoir lieu la prochaine fois et bien que les organisateurs du tournoi aient déclaré que le tournoi se déroulerait, il y a encore un doute parmi les joueurs et les fans quant à l’événement qui se déroulera comme prévu.