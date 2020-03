Novak Djokovic règne devant Rafael Nadal. Roger Federer..

Les deux premiers mois de la nouvelle saison sont derrière nous et la bataille pour la place aux Finales ATP est déjà lancée. À la fin de 2019, seulement sept joueurs avaient plus de 3000 points sur leurs points et le numéro mondial.

1 Novak Djokovic a déjà dépassé ce nombre, remportant les 18 matchs jusqu’à présent en 2020 et récoltant 3165 points pour mener l’ATP Race, prêt à décrocher la place de Londres dès que possible. Novak a remporté son 79e titre ATP à Dubaï, ajoutant 500 points à son compte et laissant tous ses rivaux loin derrière Indian Wells et Miami.

Le finaliste de l’Open d’Australie Dominic Thiem est toujours deuxième malgré l’accumulation à peine de points en dehors de Melbourne, restant 200 points devant Gael Monfils qui avait une énorme chance d’avancer devant lui, il a converti l’une des trois chances de pause contre Novak Djokovic en demi-finale à Dubai.

Rafael Nadal a remporté le 85e titre ATP à Acapulco, remportant les cinq matchs en deux sets pour suivre le rythme de Djokovic et gagner quatre places sur la liste avec ces 500 points, en se déplaçant de 35 points derrière le Français. Le jeune Russe Andrey Rublev a également pris un excellent départ, réalisant 15 triomphes en 18 matches pour obtenir 860 points après avoir remporté deux titres ATP, avec un mince avantage de 20 points sur le vainqueur de Rio de Janeiro Cristian Garin.

Alexander Zverev est resté septième malgré une mauvaise course à Acapulco, à seulement cinq points d’avance sur le champion en titre de la finale de l’ATP Stefanos Tsitsipas qui a atteint la finale à Dubaï pour la deuxième année consécutive, gagnant suffisamment de points pour dépasser Roger Federer et pousser le Suisse à la neuvième place.

Roger manquera toute l’action jusqu’en juin et les rivaux derrière lui devraient se placer devant Indian Wells et Miami, avec Felix Auger-Aliassime, Daniel Evans, Stan Wawrinka et Casper Ruud avec moins de 200 points de retard sur le champion 20 fois majeur. .

Daniil Medvedev est désormais 15e, incapable de retrouver la forme après la défaite en Coupe ATP face à Novak Djokovic et espérant rebondir lors des premiers Masters 1000 de la saison, avec Milos Raonic, Diego Schwartzman, David Goffin et Roberto Bautista Agut qui sont encore pour montrer leur meilleur tennis cette année et chasser des points plus importants.