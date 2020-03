Novak Djokovic rejoint Rafael Nadal et Roger Federer pour faire un don pour lutter contre le coronavirus

Le numéro un mondial Novak Djokovic s’est engagé à faire un don d’un million d’euros pour des respirateurs et du matériel médical dans sa Serbie natale. Djokovic, 32 ans, a suivi les autres membres du groupe des Trois Grands Rafael Nadal et Roger Federer en faisant un don pour aider à lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Le n ° 2 mondial Nadal a appelé les athlètes espagnols à aider à lever 11 millions d’euros. Pendant ce temps, Federer, champion du record du Grand Chelem à 20 reprises, a fait don d’un million de francs suisses dans sa Suisse natale. “Je souhaite exprimer ma gratitude à tout le personnel médical à travers le monde et dans ma Serbie natale pour avoir aidé toutes les personnes infectées par le coronavirus”, a déclaré Djokovic aux médias serbes lors d’une vidéoconférence de Marbella, selon ..

“Malheureusement, de plus en plus de personnes sont infectées chaque jour. Ma femme Jelena et moi élaborons un plan pour faire le meilleur don de nos ressources aux personnes dans le besoin.” Notre don est d’un million d’euros pour l’achat de respirateurs et d’autres équipements médicaux. . “

