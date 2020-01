Novak Djokovic remporte Jan-Lennard Struff à l’Open Australia 2020

Il n’y a pas de premier tour simple, note le sujet et Novak Djokovic il a pu le vérifier dans ses propres viandes dans le Open d’Australie 2020. Affrontez un joueur notable tel quel Jan-Lennard Struff, que lors des précédents tournois du Grand Chelem qui ont pris la tête de la série, ce n’est pas le début rêvé pour un favori conscient de la nécessité d’acquérir progressivement un rythme compétitif. Dans ces premières étapes du tournoi, les meilleurs laissent généralement place à la détente dans certaines sections, en raison d’une supériorité qui leur permet de prendre les choses en douceur et d’envisager des efforts physiques et mentaux. Cependant, les licenciements sont payés cher à un adversaire plus dangereux que d’habitude dans ces rounds et le Serbe a été contraint de jouer un set de plus, face à la frustration qui en découle et a mis deux marches de plus pour éviter les peurs. 7-6 (5) 6-2 2-6 6-1 C’était le résultat final.

La présence de Craig O’Shannesy Dans la boîte de l’Allemand, il avait une certaine morbidité et il portait un Struff sur roues qui semblait faire confiance à ses possibilités à tout moment. Il a commencé quelque chose de timorato au début, jouant avec un faible pourcentage de premiers services et sans la confiance nécessaire pour jouer aussi agressif qu’il serait souhaitable. Djokovic camimaba calmement sur la piste avec un avantage de rupture dans le première manche, jusqu’à ce qu’il subisse une erreur qui met totalement Jan-Lennard dans le match. Il y a eu des échanges intéressants dans lesquels l’Allemand a été serré et a pu acquérir l’initiative, et tout a été défini dans les moindres détails. C’est dans un bris d’égalité que Novak a profité et a su freiner l’élan révolutionnaire de son rival.

C’était une façon de marquer un territoire, de montrer à Struff qu’il ne suffirait pas de jouer très bien. Après la peur, les Balkans étaient fermes et très concentrés sur la seconde partielle, où il n’a laissé échapper que quatre points avec son service et a déplacé sa main magistralement pour arracher l’initiative de son adversaire. L’Allemand a été lâché quand il a vu comment un mur imprenable a été érigé de l’autre côté de la piste, mais est revenu avec une énergie renouvelée et a caillé un troisième manche exceptionnel

Djokovic s’est beaucoup détendu, est entré dans une spirale d’erreurs et il lui a été impossible de s’inspirer pleinement de son adversaire, qui a tout donné pour récolter une victoire partielle. Tout est revenu à l’ordre naturel dans le quatrième set, où Belgrade a imposé sa loi et dissipé tous les doutes avec une grande suffisance. Novak Djokovic est déjà au deuxième tour de Open Australia 2020 et a réussi à acquérir du rythme et de la confiance face à un adversaire exigeant. Son prochain adversaire sortira du duel entre Ito et Gunneswaran, qui n’a pas pu jouer ce jour à cause de la pluie.

