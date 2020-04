Novak Djokovic remporte la première couronne du Masters 1000 contre Canas

Après avoir décroché le top 20 en 2006, Novak Djokovic était impatient d’en faire plus au cours de la saison à venir lorsqu’il est devenu le troisième maillon le plus fiable du tennis masculin derrière Roger Federer et Rafael Nadal. Novak a débuté la campagne 2007 avec un titre à Adélaïde avant de perdre contre Federer à l’Open d’Australie et à Dubaï, avant d’Indian Wells où il a marqué cinq victoires dominantes pour atteindre la finale, s’inclinant face à Rafael Nadal en deux sets.

Avec ces 350 points, Novak a obtenu la première place dans le top 10 pour la première fois devant Miami, délivrant son meilleur tennis en Floride pour soulever la première couronne du Masters 1000, debout comme le dernier adolescent avec un trophée à ce niveau!

Djokovic a battu Daniele Bracciali avec une seule pause au deuxième tour et a eu quelques jours formidables au bureau après cela, renversant Michael Llodra, Feliciano Lopez, Rafael Nadal et Andy Murray, ne laissant servir qu’une seule fois sur cinq rencontres pour réserver la place en finale. contre Guillermo Canas.

Le 1er avril, le Serbe a renversé l’Argentin 6-3, 6-4, 6-2 en deux heures et 20 minutes, dominant dans tous les segments pour contrôler le tableau de bord et remporter le plus gros titre de sa jeune carrière, deux mois avant de tourner 20!

Novak a sauvé les cinq points de rupture qu’il a rencontrés tandis que Guillermo est resté loin de ce rythme, ne servant qu’à 54% et perdant 42% des points dans ses matchs pour subir quatre pauses des sept opportunités données à un adolescent. Djokovic a pris le dessus dans les rallyes les plus courts et les plus prolongés, ses coups de fond surpassant Canas qui a dû se réjouir de sa campagne au cours des quatre dernières semaines malgré cette défaite, battant Roger Federer dans des événements consécutifs.

Novak a lancé le match avec un gagnant fracassant pour une prise en main, repoussant une chance de pause dans le troisième match pour rester du côté positif du tableau de bord. Un revers sur la ligne lors du match suivant a provoqué une rupture amoureuse pour le Serbe qui a cimenté l’avance avec un as quelques minutes plus tard pour forger une avance de 4-1 et s’installer dans un bon rythme.

Servant pour le set dans le match neuf, Novak a tenu à 15 après une erreur de coup droit de Canas pour saisir l’ouvreur 6-3, recherchant plus de la même chose dans le reste de la rencontre. Après quatre bonnes prises au début du deuxième set, Djokovic a sifflé un coup droit sur la ligne pour forcer une erreur de son adversaire et prendre une pause, créant ainsi trois chances de pause lors du prochain match qui a duré 20 minutes exténuantes.

Il a fallu toute l’énergie de Canas qui s’est cassé à l’amour dans le septième match après un revers du vainqueur de la ligne de Djokovic qui l’a propulsé 5-2, sauvant un point de rupture quelques minutes plus tard pour prendre deux sets pour aimer mener et faire un pas énorme vers le titre.

Guillermo a survécu à plusieurs occasions de pause au début du troisième set, aux prises avec une blessure à la cuisse gauche mais en restant en contact avec Novak jusqu’à 4-4 quand il a frappé une double faute pour donner à Djokovic l’avantage décisif.

Servant pour le titre dans le dixième match, Novak a décroché un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour célébrer la couronne et commencer son stellaire Masters 1000 qui compte actuellement 34 trophées et de nombreux records dans la série ATP premium.