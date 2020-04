Novak Djokovic remporte sa première victoire sur Rafael Nadal

Débutant la saison au 16e rang, Novak Djokovic n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour devenir le troisième maillon le plus fort du tennis masculin en 2007, entrant dans le top 10 pour la première fois après avoir atteint la finale à Indian Wells. Rafael Nadal a stoppé le Serbe dans celui-ci mais c’était l’inverse à Miami, avec Djokovic allant jusqu’à réclamer le premier titre du Masters 1000 à l’âge de 19 ans, se venger de l’Espagnol en quart de finale.

C’était leur troisième rencontre et la première victoire de Novak sur Rafa, délivrant un triomphe 6-3, 6-4 en une heure et 37 minutes pour se qualifier pour la demi-finale. Le Serbe a réalisé une performance incroyable au deuxième service (en prenant 15 points sur 20) et a repoussé quatre chances de pause sur cinq pour maintenir la pression sur Nadal qui ne pouvait pas forger les mêmes chiffres derrière son tir initial, luttant sur le deuxième servir grand temps et se faire briser trois fois sur sept occasions offertes au Serbe.

Ils sont restés au coude à coude dans les rallyes les plus courts jusqu’à quatre coups et c’est Djokovic qui a eu le dessus dans le milieu de gamme et les échanges plus étendus, laissant Rafa derrière après avoir frappé plus de vainqueurs que d’erreurs directes.

Après trois prises importantes des deux côtés, Novak a forcé une erreur de Rafa lors du quatrième match pour se déplacer 3-1 devant, prenant de l’élan avant de subir une pause à 15 dans le match suivant lorsque son coup droit a atterri longtemps, ramenant l’Espagnol à le côté positif du tableau de bord.

Le coup droit de Djokovic a fonctionné beaucoup mieux lors du match suivant, forçant une autre erreur de Nadal pour assurer la deuxième pause consécutive et ouvrir un écart de 4-2. Contrairement à la fois précédente où il a servi, Novak a tenu un coup de cœur à un gagnant du service pour consolider l’avantage, concluant le set avec une incroyable volée au neuvième match pour un 6-3.

Dans le troisième match du deuxième set, Nadal a survécu à trois occasions de pause pour rester en contact, gagnant une opportunité de pause dans le prochain match avec un vainqueur de la volée que Novak a rejeté avec un coup droit puissant, ramenant le match à la maison avec un vainqueur de la volée pour égaliser le score à 2-2.

Nadal a marqué un revers dans le cinquième match pour donner un service, envoyant le plus jeune adversaire devant et permettant à Djokovic de prendre une avance de 4-2 avec une prise en amour quelques minutes plus tard. Servant pour la victoire à 5-4, Novak a passé le test le plus difficile possible et repoussé trois occasions de pause avec quelques coups courageux, scellant l’affaire avec un as pour décrocher le premier triomphe sur Nadal.