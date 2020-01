Novak Djokovic remporte un important procès contre …

Tennis – N ° 2 mondial Novak Djokovic a remporté un procès contre l’État de Rio de Janeiro et recevra environ 3 millions de reais, selon GlobeSports. Le bureau du procureur général a reconnu la dette existante et a décidé de ne pas faire appel de la décision.

Le Serbe a exigé l’exécution d’un contrat conclu en 2012 qui lui a valu 650 000 dollars. La décision a été prise par le 14e tribunal des finances publiques de Rio de Janeiro et publiée mercredi par la Cour de justice de l’État de Rio de Janeiro.

Djokovic a été invité à Rio de Janeiro en 2012 par le gouvernement de l’État pour une série d’activités, notamment l’inauguration de tribunaux dans des projets sociaux, un match amical contre Gustavo Kuerten, à Maracanãzinho, et la participation à un match de football festif.

Il devait recevoir 1,1 million de dollars répartis en trois versements par le gouvernement, mais jusqu’à présent, seuls deux paiements totalisant 450 000 $ ont été effectués. L’arrêt se lit comme suit: «Au vu de ce qui précède, LA DEMANDE MONITORALE PROCÉDURE, constituant, de plein droit, l’ordonnance d’exécution judiciaire, d’un montant de 2 993 556,05 R $ (deux millions, neuf cent quatre-vingt-treize mille mille cinq cent cinquante -six reais et cinq cents), plus retraitement monétaire à compter de la mise à jour annoncée en pdf.

736, et les intérêts de retard sur la convocation. » Djokovic est actuellement en Australie pour l’Open d’Australie à Melbourne où il est tête de série n ° 2 Il est le septuple champion à Melbourne et vise à remporter le 17e titre du Grand Chelem de sa carrière.

Ses principaux rivaux seront le n ° 1 mondial Rafael Nadal, d’Espagne, et le n ° 3 mondial Roger Federer, de Suisse. Il affrontera l’Allemand Jan-Lennard Struff au premier tour du tournoi.