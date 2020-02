Novak Djokovic renforce son avance sur Roger Federer et Rafael Nadal en matière de prix Carrière

Novak Djokovic, de Serbie, nouvellement couronné numéro un mondial, a augmenté ses gains de carrière record sur le circuit ATP à 143,06 millions de dollars après son triomphe au titre de l’Open d’Australie, étendant son avance sur Roger Federer, deuxième et Rafael Nadal, troisième selon Rafael Nadal, selon Inside Sport .

Djokovic, 17 fois champion du Grand Chelem, a remporté son 8e titre de l’Open d’Australie et a maintenant 143,06 millions de dollars et est le plus gros gagnant parmi la fraternité de tennis de l’histoire du jeu. Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, aurait gagné plus d’un milliard de dollars (y compris les gains hors cour) et est le premier joueur de tennis à réaliser cet exploit.

Il a atteint les demi-finales en Australie en perdant contre Djokovic et a gagné 129,94 millions de dollars en prix de carrière jusqu’à présent. L’Espagnol Rafael Nadal, qui a été battu par le finaliste Dominic Thiem, a remporté 19 tournois du Grand Chelem et 12 champions de l’Open de France.

Il a gagné 120 583 119 $ et est le troisième gagnant du jeu. L’ancien n ° 1 mondial Andy Murray, qui a raté plusieurs mois ces derniers temps en raison de blessures et de chirurgies, est quatrième sur la liste avec 61 544 007 $ tandis que Stan Wawrinka arrive en cinquième place avec 34 228 252 $.

Du côté des femmes, Serena Williams est de loin la joueuse la mieux rémunérée avec des gains de 92 715 122 $. Elle n’est qu’à quelques gros titres de devenir la première joueuse de tennis à franchir la barrière des 100 millions de dollars.

Sa sœur, Venus Williams, arrive en deuxième place avec un revenu total de 41 801 056 $. L’ancienne n ° 1 mondiale Maria Sharapova arrive en troisième place avec des gains de 38 777 962 $. La Roumaine Simona Halep, qui a gagné 35 852 794 $, occupe la quatrième place tandis que la Danoise Caroline Wozniacki, récemment retraitée, a gagné 35 233 415 $.