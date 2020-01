Novak Djokovic renverse Andy Murray pour soulever le deuxième Major

Novak Djokovic a remporté le premier titre majeur à l’Open d’Australie 2008, embrassant la gloire du tennis à l’âge de 20 ans et devenant le plus jeune joueur avec la demi-finale pour les tournois majeurs! Le Serbe était déjà le troisième compétiteur du Tour derrière Roger Federer et Rafael Nadal et le candidat à chaque événement notable des deux dernières années, délivrant son meilleur tennis sur la scène de tennis la plus importante et atteignant au moins les trimestres en 13 sur 15 tournois entre 2007-10!

Porté par cet élan après la couronne historique de Melbourne, Djokovic a été demi-finaliste à Roland-Garros et à l’US Open, jouant également dans les quatre derniers à New York en 2009 et s’inclinant contre Rafael Nadal lors du match pour le titre en 2010.

Battu dans les dernières étapes de l’Open d’Australie, Roland Garros et Wimbledon également, Novak est resté sur ce seul titre du Grand Chelem avant de renverser la vapeur en 2011 lorsqu’il a conquis le monde du tennis par une tempête. Gagnant de la Coupe Davis avec la Serbie fin 2010 et surmontant ses problèmes physiques, Djokovic n’a jamais regardé en arrière depuis le début de l’année prochaine, fixant le cap vers l’un des plus grands joueurs de tous les temps et utilisant l’Open d’Australie 2011 comme premier arrêt ce voyage.

Après quelques ennuis contre Ivan Dodig au deuxième tour, Novak a couru vers la demi-finale où il a triomphé contre Roger Federer 7-6, 7-5, 6-4 en trois heures pour la place dans la quatrième finale majeure. Là, le Serbe a battu le finaliste de l’année dernière Andy Murray 6-4, 6-2, 6-3 en deux heures et 39 minutes le 30 janvier, marquant la cinquième victoire sur l’Ecossais en huit rencontres lors de leur premier affrontement en près de deux. ans.

Murray a vaincu Djokovic lors des trois derniers matches mais n’avait aucune chance dans celui-ci, ne servant que 54% et abandonnant la moitié des points derrière le tir initial pour finir du côté des perdants dans la troisième finale majeure consécutive dans laquelle il était entré.

Novak contrôlait le rythme tout le temps, faisant face à quatre chances de pause et subissant trois pauses, effaçant ce déficit avec sept pauses de service sur pas moins de 18 occasions qui le gardaient en sécurité tout le temps. Djokovic a eu plus de gagnants et moins d’erreurs directes, se tenant juste derrière Murray dans les rallyes les plus courts (Andy avait 27 gagnants de service contre 15 de Novak) mais maîtrisant complètement son adversaire dans le milieu de gamme et des échanges plus étendus pour sceller l’affaire en ligne droite définit et célèbre le titre.

Djokovic s’est tenu amoureux au début du match et a forcé cinq égalités dans le prochain match avant qu’Andy ne tienne avec un vainqueur de service pour éviter un revers précoce. Après sept bonnes prises des deux côtés, Murray a ouvert le dixième match avec une double faute et a subi une pause après une erreur de coup droit, remettant le premier set à Novak après près d’une heure de jeu.

Un vainqueur en crosscourt de revers a avancé Djokovic au début du deuxième set et un vainqueur de service l’a envoyé 3-0, regardant de mieux en mieux sur le terrain et prolongeant l’avance avec une autre pause au quatrième match lorsque le revers d’Andy a atterri au-delà de la ligne de fond.

Murray a sauvé un point de set dans le sixième match pour éviter une gêne et un bagel, brisant Novak à l’amour dans le septième match pour réduire le déficit à 5-2 et prolonger le set. Djokovic est resté concentré et a complété le set avec une autre pause dans le huitième match, forgeant une avance massive et ayant l’air bien de ramener le match à la maison sans aucun problème.

Face à une mission impossible, Murray a lancé le troisième set avec une pause, dilapidant la tête dans le tout prochain match après un terrible smash qui a fini à des kilomètres du terrain et manquant une chance de gagner au moins un peu de confiance et d’élan.

Le Serbe a réussi une autre pause dans le quatrième match grâce à un revers parfait sur la ligne gagnante avant de se faire casser également lors du prochain match après un tir lâche, gardant Murray du côté positif du tableau de bord. L’Ecossais a enduré un autre match de service difficile pour égaliser le score à 3-3 avec un vainqueur en coup droit, donnant le meilleur de lui-même dans ce qui devait être une victoire s’il voulait garder les rêves de titre en vie.

Novak a tenu à 15 avec un revers brutal sur le vainqueur de la ligne et a effectué un mouvement crucial dans le jeu qui a suivi lorsque Murray a perdu deux points de jeu, forçant une erreur de coup droit de son bon ami et coeval pour ouvrir un écart de 5-3.

Au service du titre, Djokovic a profité de trois erreurs directes d’Andy, célébrant son deuxième titre du Grand Chelem avec les fans et réalisant le meilleur début de saison possible qui deviendrait l’un des meilleurs de l’ère Open.