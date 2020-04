Novak Djokovic répond au défi Volleying at Home de Roger Federer

Le numéro un mondial Novak Djokovic a répondu au nouveau défi de Roger Federer qu’il a publié mardi sur son compte Twitter. Le Serbe a posté sa vidéo du défi sur son compte Instagram.

Novak Djokovic répond au défi de votre Federer!

Il a également obtenu un mur vert. pic.twitter.com/RXaNoUStD0 – José Morgado (@josemorgado) 7 avril 2020

Dans son défi, Federer se tient à quelques centimètres du mur et frappe des volées de coup droit rapides. Bien que les coups de feu soient trop rapides pour compter, il a touché environ 200 volées consécutives en une minute sans bouger ses pieds dans la vidéo, puis a demandé à plusieurs célébrités et stars du tennis, dont Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams, Alexander Zverev et Coco Gauff parmi d’autres pour relever le défi.

@djokernole @ giannis_An34 @kingjames @thierryhenry @serenawilliams @lindseyvonn @mikaelashiffrin @ ValeYellow46 @lewishamilton @Ibra_official @chrishemsworth @jtimberlake – Roger Federer (@rogerfederer) 7 avril 2020

Au cours de la semaine dernière, Federer a tenu ses fans informés sur les réseaux sociaux en les encourageant à rester à la maison et en publiant des vidéos de lui frappant contre le mur alors que les gens dans de nombreux pays à travers le monde restent bloqués en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. . Federer a subi une opération au genou en février et devait être hors service jusqu’en juin.