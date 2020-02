Novak Djokovic répond contre Dominici Thiem pour trancher

À la manière d’un vrai champion, Novak Djokovic a pris le quatrième set 6-3 contre Dominic Thiem, brisant l’Autrichien au huitième match et clôturant le set avec une prise parfaite pour envoyer la finale dans un match décisif. Novak a réduit le nombre d’erreurs et a coupé le courant des tirs du rival, servant bien et saisissant cette chance au retour pour rester sur la trajectoire de la huitième couronne à Melbourne.

Tout recommencé après un temps mort médical après le troisième set, Novak a réussi une belle prise dans le premier match du quatrième, n’ayant aucune marge d’erreur dans le reste de la rencontre s’il voulait défendre le titre. Dominic a répondu avec une autre prise confortable et a créé une chance de pause la prochaine fois au retour, refusée par un vainqueur de la volée de Djokovic qui a tenu à la suite d’un cordeau chanceux pour rester 2-1 devant.

Laissant ce match précédent derrière lui instantanément, décrochant un as pour une prise à 15 et nivelant le score à 2-2 pour remettre la pression sur Novak. Se sentant beaucoup mieux sur le terrain maintenant, le septuple champion a forgé une emprise dont il avait grand besoin avec un vainqueur de la volée pour remporter le cinquième match, cherchant sa première interruption de service depuis le huitième match du deuxième set.

Il a atteint le point égal lors du match suivant lorsque Thiem a inscrit un revers, l’Autrichien prenant un point incroyable avec un smash gagnant et tirant un autre coup droit puissant pour une grosse prise et plus de confiance. Servant beaucoup mieux que lors des deux sets précédents, Djokovic a retrouvé la cible pour prendre un avantage de 4-3, trouvant des points libres et ne permettant pas à Thiem de dicter le rythme au retour.

Dominic n’a pas pu suivre ce rythme dans le prochain match, frappant une double faute pour offrir à Novak deux chances de pause et pulvérisant une erreur de coup droit sur le deuxième pour envoyer le Serbe 5-3. Le champion en titre a tenu à l’amour lors de ce neuvième match pour prendre le set et forcer un décideur avec un as, gardant les chances de la huitième couronne de Melbourne en vie.