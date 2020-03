“Novak Djokovic ressent un grand soutien de ma part”

En juin 2006, Marian Vajda est devenue l’entraîneur de Novak Djokovic, l’aidant à se hisser au sommet du tennis mondial. En 2013, le nouvel entraîneur-chef de Djokovic est devenu Boris Becker, mais Vajda est resté dans l’équipe jusqu’en 2017, lorsque les nouveaux entraîneurs Andre Agassi et Radek Štěpánek sont arrivés.

En 2018, Djokovic a résilié le contrat avec Agassi et Štěpánek et a appelé Vajda comme entraîneur-chef. Le champion de Serbie se remettait d’une blessure grave et d’une longue crise de résultats. Vajda l’a persuadé d’abandonner le régime végétalien et de retirer son guide spirituel Pepe Imaz.

S’adressant à sport.sk, Vajda a dévoilé sa décision de rejoindre l’équipe de Djokovic: «Avant Roland Garros 2006, une agence m’a demandé si j’étais intéressé à voir Novak à Paris. Je ne savais pas grand chose de lui, car il n’était classé que 63e avant le tournoi.

Je ne voulais pas entraîner à ce moment-là parce que j’avais assez de voyage, mais j’ai pris une décision spontanée. Je voulais montrer cette ville pour la première fois à ma plus jeune fille, Natalia, qui n’avait alors que onze ans. Je suis également allé voir Djokovic.

Il a atteint les quarts de finale à Roland-Garros et je me rendais à son prochain événement à Hertogenbosch en tant que son entraîneur. Nous travaillons avec Novak depuis si longtemps qu’il ne s’agit plus de coaching, mais de confiance et d’énergie.

Novak ressent un grand soutien de ma part. Un rôle important de l’entraîneur est également d’être impliqué mentalement dans le match. Mon mentoré voit combien je vis avec lui et je me soucie du résultat. Ce n’est pas seulement superficiel. Je ne vais pas simplement m’entraîner pour m’asseoir. Quand je suis sur la tribune, je suis tellement intéressé, comme jouer sur le terrain avec lui ».