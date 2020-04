Novak Djokovic restera numéro 1 avec un classement gelé jusqu’au 13 juillet

L’interruption obligatoire de la compétition due au coronavirus repoussera la date initialement prévue de retour à la compétition de plus d’un mois, rendant le classement gelé jusqu’au 13 juillet au moins. Cela signifie que les points gagnés à Wimbledon l’année dernière ne sont pas mis en jeu et permettent Novak Djokovic continuer comme numéro 1, même si les semaines qu’il dure dans cette position continueront à être ignorées, malgré les critiques de certains poids lourds du tennis mondial. Ainsi, le Serbe pouvait atteindre Pete Sampras en termes de semaines comme numéro 1 dans le monde le 10 août tout en égalant Roger Federer En tant que joueur de tennis avec le plus grand nombre de semaines 1, il devrait le garder jusqu’au 25 janvier.

