Novak Djokovic révèle comment il a changé son service pour la saison 2020

Après avoir raté la seconde moitié de la saison 2017, la superstar du tennis serbe et n ° 2 mondial, Novak Djokovic avait travaillé sur son service en tenant compte de son coude blessé. Ce qui a suivi a été l’une des phases les plus basses de sa carrière.

Avant la dernière saison, Djokovic a retrouvé son entraîneur et conseiller de longue date Marian Vajda. À un moment où il semblait que les performances de Djokovic étaient en baisse, il est revenu en force en remportant deux des quatre tournois du Grand Chelem l’année dernière.

Avant la longue saison de la nouvelle décennie, Djokovic a parlé de son service et des changements qui l’ont traversé.

“Je pense que c’est surtout le rythme et l’équilibre qui coordonnent le lancer de balle et ayant un corps droit plutôt s’effondrant”, a-t-il déclaré. «En général, c’est juste une question de rythme. Juste sentir le service et ne pas trop se précipiter.

«J’attends juste le bon moment où vous sentez que vous avez suffisamment de puissance et d’accélération pour monter sur le ballon, ce qui vous permet de frapper sous différents angles.

«La technique est plus ou moins la même qu’elle était. C’est juste le rythme et le lancer de balle qui ont beaucoup travaillé et qui fonctionnent bien évidemment. »

Novak Djokovic part pour son huitième Open d’Australie

À l’approche du premier Grand Chelem de la nouvelle décennie, Djokovic n’a eu aucun mal à atteindre les quarts de finale. Il doit encore abandonner un set lors de l’Open d’Australie 2020 alors qu’il se prépare à affronter Milos Raonic en quart de finale.

Quel rassemblement c’était 😅

Invaincu contre Milos Raonic, @DjokerNole peut-il porter ce H2H à 10-0 ce soir à Melbourne Park? #AusOpen pic.twitter.com/eSIpYDTTVU

– ATP Tour (@atptour) 28 janvier 2020

Djokovic a affronté Raonic neuf fois auparavant et n’a pas encore perdu contre lui. S’il parvient à maintenir son record invaincu, il affrontera Roger Federer en demi-finale sur ce qui pourrait être un match passionnant.