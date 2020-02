Novak Djokovic révèle le groupe WhatsApp parmi les «trois grands»

Les «trois grands» du tennis redéfinissent le sport du tennis à chaque tournoi auquel ils participent. Les principaux rivaux sur le terrain, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal partagent une relation agréable une fois qu’ils sont hors du terrain.

Ils sont super amicaux les uns avec les autres et, les trois seigneurs du sport ont un groupe WhatsApp commun. “Le groupe WhatsApp, oui nous le faisons”, a déclaré Novak Djokovic en riant lorsqu’on lui a demandé la même chose. «Nous sommes tous actifs et nous ne le sommes pas aussi.»

«Il y a un immense respect mutuel» – Novak Djokovic

Les Serbes n’ont pas révélé le nom de leur groupe WhatsApp. En supposant du point de vue d’un passionné de tennis, le nom pourrait simplement être “The Big Three” ou “The GOATs”.

«Quand nous sommes actifs, tout le monde répond. Nous l’avons compris, nous nous entendons très bien, je pense que nous le savons, il y a un immense respect mutuel, privé et professionnel. Tant que c’est le cas, tout le monde en profite et le sport aussi », a ajouté Djokovic.

Big Three

Ils se soutiennent également dans leurs autres entreprises en plus de leurs engagements professionnels. Novak s’est envolé pour le Kazakhstan en octobre 2019 pour jouer un match contre la fondation Rafa. L’Espagnol a également disputé un match d’exhibition à Milan pour la fondation Novak.

Nadal a récemment profité d’un voyage en Afrique du Sud pour la série «Match for Africa» pour la fondation Roger. Federer a également participé à la promotion de la Rafa Nadal Academy en Espagne.

«Nous essayons de nous entraider, ce qui est très logique. Et au fil des jours, ça va de mieux en mieux. Je peux maintenant vous assurer qu’après notre retraite, nous aurons toujours une excellente relation », a déclaré Nadal.

Novak Djokovic et Rafael Nadal

Il est bien connu qu’aucun des trios ne peut surpasser les réalisations de Big Three dans les prochains jours. De plus, leur soutien sans égal et leur respect mutuel ne seraient imités par aucune des trinités du tennis dans un avenir prévisible.

Le joueur de tennis numéro un mondial Djokovic a atterri à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour l’événement ATP 500. Il ouvrira contre le Tunisien Malek Jaziri. Pendant ce temps, Nadal balance ses raquettes à Acapulco, au Mexique, et s’ouvrira contre son compatriote Pablo Andujar.