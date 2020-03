Novak Djokovic révèle les femmes qui l’inspirent le plus

La saison 2020 a commencé il y a quelques mois et Novak Djokovic a déjà réussi une séquence de 18 victoires consécutives en se présentant à Indian Wells comme invaincu. Le début extraordinaire du Serbe est renforcé par un équilibre de 7-0 contre les joueurs du top 10 de l’ATP.

Lors de la Coupe ATP 2020, Djokovic a aidé la Serbie à remporter son premier titre en marquant six victoires, dont des victoires contre Medvedev en demi-finale et Nadal en finale. À l’Open d’Australie 2020, il a vaincu son rival de longue date Roger Federer en deux sets en route vers la finale où il a battu le triple finaliste du Grand Chelem Dominic Thiem en cinq sets.

Il s’agit de la 8e victoire de Djokovic à l’Open d’Australie, ce qui en fait le premier joueur masculin de l’ère Open à remporter des titres du Grand Chelem en trois décennies différentes. Pour sa 17e victoire au Grand Chelem, il a reçu 2,5 millions d’euros en prix.

Le numéro 1 mondial a remporté le titre aux championnats de tennis de Dubaï pour la cinquième fois, battant Stefanos Tsitsipas en finale. Lors de la Journée internationale de la femme, Novak a souligné trois femmes, en particulier, qui ont été son plus grand soutien.

«Ce serait ma mère, mais aussi ma femme et ma mère de tennis qui n’est plus avec nous. Jelena Gencic était vraiment quelqu’un qui a consacré tant de temps et d’efforts à me développer en tant que joueuse de tennis. Elle m’a mis tous les ingrédients essentiels quand j’étais très jeune »- a déclaré Djokovic.

«Ma femme, qui est la mère de nos deux enfants, fait un travail formidable en étant une mère dévouée, une philanthrope incroyablement passionnée et la meilleure femme que je puisse avoir», a-t-il ajouté.