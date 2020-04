Novak Djokovic révèle l’un des plus grands regrets de sa carrière

Novak Djokovic a été l’un des favoris de la médaille d’or des Jeux olympiques de Londres 2012, mais il n’a remporté aucune médaille malgré une des meilleures saisons de sa carrière. Lors d’une récente “ session LIVE ” avec son ami Andy Murray, il a rappelé à quel point la perte était écrasante mais pourquoi il considère toujours que c’est l’une de ses meilleures performances.

«Je pense que j’avais l’impression d’avoir bien joué, même si vous m’avez battu aux Jeux olympiques de Londres sur gazon en demi-finale. 7-5,7-5, je pense? J’ai toujours l’impression que nous avons tous les deux très bien joué et que la qualité du match était plutôt bonne. Vous étiez juste meilleur dans les moments décisifs des deux sets, mais je me sentais comme en termes de qualité de tennis qui était en fait l’un des matchs que je ressentais, bien sûr quand j’ai joué, j’étais dévasté quand j’ai perdu parce qu’il était olympique jeux et tout “- a déclaré Nole.

«Mais j’étais content de ma façon de jouer, car j’ai bien joué tout au long du tournoi. Et puis vous avez fini par gagner la médaille d’or. Tout le tournoi que vous avez joué de manière fantastique, c’était probablement l’un des meilleurs matchs que vous avez joué contre Roger en finale “- a ajouté le champion du Grand Chelem à 17 reprises.

Djokovic et Murray se sont rencontrés 36 fois et Djokovic mène 25-11. Ils se sont rencontrés dans 19 finales de tournée, dont sept lors de tournois du Grand Chelem, où Djokovic mène 11 à 8. Entre mai 2016 et juin 2017, ils étaient à nouveau numéro 1 et 2 du classement ATP, Murray ayant remporté la première place en novembre 2016 et Djokovic étant le numéro deux. Ils ont terminé 2015 et 2016 en tant que 2 meilleurs joueurs du monde.