Novak Djokovic révèle où et quand il a rencontré Goran Ivanisevic

Dans sa dernière occasion de rejoindre les immortels au Temple de la renommée internationale de Newport, l’ancien n ° mondial. Goran Ivanisevic sera intronisé le 18 juillet, remportant l’ultime honneur au tennis en tant que champion de Wimbledon et l’un des joueurs les plus décorés des années 90.

Le caractère unique avec un service en plein essor et des rushs nets constants, Goran a remporté près de 600 matchs ATP et revendiqué 22 titres ATP, dont deux au niveau Masters 1000 sur sa surface de tapis intérieure bien-aimée. Connu pour de nombreux effondrements et des moments sans précédent sur le court et les conférences de presse, Goran a obtenu la gloire du tennis à Wimbledon 2001, recevant un joker classé 125e et se dirigeant malgré une douleur terrible à l’épaule pour soulever le trophée bien-aimé qu’il n’a pas réussi à conquérir. les trois fois précédentes où il avait perdu en finale.

Depuis Wimbledon 2019, Ivanisevic fait partie de l’équipe d’entraîneurs de Novak Djokovic, aidant le Serbe à célébrer au All England Club et travaillant à son service qui devient sans cesse une arme de plus en plus grande dans l’arsenal serbe.

En battant Milos Raonic en quart de finale de l’Open d’Australie, Djokovic a fait l’éloge d’Ivanisevic et l’a félicité pour l’intronisation au Temple de la renommée internationale, le connaissant depuis près de 20 ans et ayant la chance de s’entraîner un peu avec le célèbre Croate à la Niki Pilic Academy. en Allemagne avant de devenir lui-même l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

“Félicitations mon cher entraîneur Goran pour avoir été introduit au Temple de la renommée internationale; vous le méritez. Goran est la légende de notre sport et quelqu’un de très proche de moi, de ma carrière et de ma vie, le connaissant depuis que j’ai 12 ans.”

J’ai rencontré Goran à la Niki Pilic Academy en Allemagne où il se préparait pour le titre de Wimbledon; J’étais là à m’entraîner et c’était incroyable d’avoir l’occasion de passer du temps avec lui sur et en dehors du terrain. Depuis, nous entretenons une relation très amicale, parlant la même langue et nous nous entendons très bien. Je suis honoré de l’avoir dans mon équipe. ”