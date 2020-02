Novak Djokovic révèle pourquoi il joue au tennis en double

Le joueur de tennis numéro un mondial Novak Djokovic a remporté une confortable victoire 6-1, 6-2 sur Malek Jaziri lors de son premier match aux championnats de tennis de Dubaï 2020. Cette année, le Serbe a remporté 16 matchs dans le circuit en simple et en double et n’a perdu aucun match dans les deux domaines.

Parlant des aventures de Djokovic en double sur le circuit ATP, lors de la conférence de presse de dimanche à Dubaï, il a révélé sa notion de jouer des matchs de double professionnels.

«Encore une fois, historiquement, les tournois où je joue le plus de doubles étaient généralement à Indian Wells, Dubaï, Monte-Carlo, le premier tournoi de la saison de terre battue. Habituellement, quand j’ai une petite pause de plusieurs semaines. Je commence un nouveau swing de tournois, je commencerais également à jouer des doubles », a-t-il déclaré.

«J’ai l’impression que c’est aussi un excellent moyen de me préparer pour les simples, d’avoir un match play. Ce tournoi va être différent parce que je vais commencer par des simples et ensuite jouer des doubles plus tard », a ajouté Djokovic.

“Je suis content de jouer avec Marin Cilic” – Novak Djokovic

Novak Djokovic et Marin Cilic

Pour l’événement de Dubaï, il sera partenaire de Marin Cilic, champion de l’US Open 2014. “Je suis content de jouer avec Marin. Nous n’avons jamais joué ensemble. Nous en parlons depuis des années. J’ai de sérieuses intentions pour les doubles. Je ne joue pas très souvent en double. Mais quand je le fais, j’aime essayer de jouer du mieux que je peux », a poursuivi Novak.

Lors des Indian Wells 2020 en mars, l’as serbe accompagnera son compatriote Viktor Troicki pour l’action en double. “Je n’ai évidemment pas de partenaires avec lesquels j’ai joué si souvent dans ma carrière. Viktor Troicki est celui avec qui je jouerais le plus. Je vais jouer avec lui à Indian Wells », a-t-il expliqué.

Lors du Monte-Carlo Masters 2019, Djokovic s’est associé à son frère Marko Djokovic. Il s’engage généralement à jouer au tennis double dans des événements non-slam et ce n’est pas nouveau pour Djokovic. Toujours à l’approche des Jeux de Tokyo 2020, le Serbe visera également une double médaille olympique pour sa nation.

«Je ne joue pas beaucoup de doubles. Dubaï est l’un des tournois où j’ai joué beaucoup de doubles dans le passé. Ce n’est pas vraiment surprenant pour moi que je voulais aussi faire partie de ce tournoi en double », a conclu le Serbe.

Prochainement, Novak Djokovic jouera contre l’Allemand Philipp Kohlschreiber à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Auparavant, l’Allemand avait battu Novak à Indian Wells 2020 et plus tard à l’ouverture de Wimbledon 2019, le Serbe avait vengé sa perte.