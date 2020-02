Novak Djokovic révèle sa plus grande motivation après avoir tout accompli dans le sport

N ° mondial 1 Novak Djokovic sera de retour lundi après la huitième couronne de l’Open d’Australie, face à Malek Jaziri au premier tour de l’ATP 500 à Dubaï. Sans Roger Federer dans le tirage au sort, Novak est clairement le favori pour remporter le premier titre de Dubaï depuis 2013, dominant lors de cette épreuve lors de la dernière et recherchant la cinquième couronne au classement général après un début de saison parfait.

Le Serbe a perdu la fin de l’année non. 1 place à Rafael Nadal après avoir échoué à atteindre la demi-finale lors des finales ATP, rebondissant plus fort en 2020 pour remporter les 13 matchs et regagner le trône. Novak a mené la Serbie vers le titre inaugural de la Coupe ATP, battant Rafael Nadal en finale et montant à nouveau sur le terrain en double pour assurer la victoire de la Serbie.

À Melbourne, Djokovic a décroché la 17e couronne majeure pour se rapprocher de Roger Federer et Rafael Nadal dans la course GOAT, surmontant Dominic Thiem dans une finale palpitante pour écrire une fois de plus l’histoire. S’entretenant avec des journalistes avant Dubaï, Novak a mentionné sa volonté constante d’amélioration comme la raison la plus importante pour laquelle il joue encore au tennis, reflétant ces développements dans la vie en général.

En outre, Djokovic a révélé qu’il voyait le tennis comme une grande école de vie, béni de son parcours jusqu’à présent et de toutes les grandes personnes qui l’entourent. “Oui, il y a place à amélioration et c’est ma plus grande motivation en ce moment.

C’est probablement l’une des raisons les plus importantes pour lesquelles je continue à pratiquer ce sport et pourquoi je mets beaucoup d’efforts et de dévouement chaque jour. Je pense que le tennis est un excellent endroit pour m’améliorer, pas seulement dans le tennis mais aussi en tant qu’être humain pour construire mon caractère “, a déclaré Djokovic.

“Le tennis, comme aucun autre endroit de la vie, ne déclenche mes émotions. C’est un excellent moyen pour moi de me comprendre à des niveaux plus profonds. Je vois le tennis comme une grande école de vie d’une certaine manière. Je l’apprécie aussi. J’aime vraiment tenir la raquette.

J’aime le processus et le voyage. J’ai autour de moi une grande équipe de personnes qui met beaucoup d’énergie et de foi en moi, dans mon jeu. Ensemble, nous créons de belles choses sur le terrain et j’en suis reconnaissant. ”