Novak Djokovic salue Diego Schwartzman après leur affrontement à Melbourne

N ° mondial 2 Novak Djokovic jouera son 11e quart de finale de l’Open d’Australie et le 46e des Majors au général, battant Diego Schwartzman 6-3, 6-4, 6-4 en deux heures et six minutes. Après une performance un peu plus lente au premier tour contre Jan-Lennard Struff, Novak a été parmi les joueurs à battre à Melbourne Park, renversant trois rivaux en deux sets pour se retrouver dans les huit derniers, mettant la pression sur Roger Federer et Rafael Nadal.

Contre Schwartzman, Djokovic n’a pas pu gagner autant de points derrière le premier service que lors des deux tours précédents, mais il en a quand même fait assez derrière le tir initial pour ne perdre le service qu’une seule fois, gardant le rival sous une pression constante que Diego n’a pas pu supporter, malgré le fait il a remporté les trois matchs précédents en deux sets.

Djokovic a eu près de 40 vainqueurs et 31 fautes directes, offrant quatre pauses et restant frais pour le prochain rival mardi. Servant bien dans le premier set, Novak a pris une pause dans le huitième match et a tenu avec un vainqueur de service pour prendre le premier set 6-3, prenant de l’élan et donnant le coup d’envoi au set numéro deux avec une double pause.

Diego a fait une pause en arrière dans le quatrième match avec un vainqueur du revers, les deux servant bien dans le reste du set que Djokovic a réclamé 6-4 avec trois vainqueurs dans le dixième match. Revenant à 2-2 dans le set numéro trois, le septuple champion a décroché une pause amoureuse et a repoussé une chance de pause dans le prochain match pour confirmer l’avantage et se rapprocher de la ligne d’arrivée.

Face à trois occasions de pause dans le septième match, Schwartzman a travaillé dur pour les repousser tous et rester dans un déficit de pause jusqu’au dixième match lorsque Novak s’est tenu amoureux d’un vainqueur de service pour passer au tour suivant où il joue contre Milos Raonic.

Louant l’Argentin, Novak a déclaré qu’il devait se concentrer contre un adversaire aussi fort et mélanger son jeu avec des tranches et des filets, refusant de donner du temps à l’un des joueurs les plus rapides du Tour et se retrouvant au-dessus du sommet en séries droites .

“J’étais concentré aujourd’hui, c’est le quatrième tour d’un Grand Chelem et Diego est un joueur de haute qualité qui a joué un tennis fantastique dans les trois premiers tours, sans jamais perdre un set. Je savais que si je lui donnais du temps, il pourrait faire un beaucoup de dégâts à l’arrière du terrain, étant l’un des joueurs les plus rapides du Tour.

C’est pourquoi j’ai essayé de le mélanger, de l’amener sur le net à quelques reprises avec une tranche, ce qui a très bien fonctionné. ”