Novak Djokovic salue son service après les deux premiers matchs de Melbourne

N ° mondial 2 et le champion en titre de l’Open d’Australie Novak Djokovic a joué jusqu’à présent à Melbourne à un niveau élevé, battant Jan-Lennard Struff et Tatsuma Ito pour se retrouver dans les 32 derniers. Novak a un peu lutté contre l’Allemand qui l’a cassé quatre fois mais il n’y a rien de mal à son premier service jusqu’à présent, tirant 30 as et remportant de nombreux points gratuits pour mettre la pression sur ses adversaires.

Mercredi, Novak a maîtrisé le vent et Ito pour participer à la prochaine manche, perdant six points derrière le tir initial pour conclure l’accord en un rien de temps et terminer une autre journée au bureau devant des rivaux plus difficiles.

Djokovic a répété combien il aimait jouer en Australie, remportant sept titres de l’Open d’Australie et espérant en obtenir un autre dans les dix prochains jours s’il apportait son A-game. “Je vais très bien pour le moment. Je pense avoir joué un match clinique aujourd’hui, bien servir et obtenir de nombreux points gratuits avec le tir initial; c’est quelque chose que vous voulez toujours voir et ressentir dans votre jeu.”

J’ai touché beaucoup d’as dans les premier et deuxième matches et c’est l’un des éléments sur lesquels j’avais travaillé pendant l’intersaison; c’est formidable de voir que cela porte ses fruits. Je suis toujours très confiant quand je viens en Australie, connaissant la grande histoire de mes résultats ici à Melbourne Park.

J’essaie toujours d’être optimiste et d’avoir des objectifs élevés chaque saison, en particulier lors des tournois du Grand Chelem qui comptent le plus à ce stade de ma carrière. C’est un événement de deux semaines avec 128 joueurs dans le tirage au sort et vous devez prendre un match à la fois et construire votre forme, dans l’espoir de faire de votre mieux avant les matchs cruciaux. ”