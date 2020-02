Novak Djokovic s’associe à Viktor Troicki pour jouer le double d’Indian Wells

La superstar du tennis serbe Novak Djokovic fera équipe avec son compatriote Viktor Troicki pour jouer le double lors de la première manche de la saison à Indian Wells, par Michal Samulski. Djokovic, âgé de 32 et 34 ans, Troicki devrait jouer ensemble à Indian Wells pour la quatrième fois dans leur carrière respective, car les deux partageront le même côté du filet dans le désert pour la première fois depuis 2017.

Djokovic et Troicki, qui a fait ses débuts au Indian Wells Masters en 2011, ont fait le quart de finale lors de leur première apparition au tournoi, mais ont subi une perte de premier tour lors du tournoi un an plus tard. Il a fallu cinq ans pour voir Djokovic et Troicki jouer à nouveau les doubles à Indian Wells alors que les Serbes entamaient leur deuxième quart de finale à leur retour au tournoi il y a trois ans.

La seule apparition de Djokovic en double en 2020 a eu lieu lors de la Coupe ATP, où lui et Troicki ont battu les Espagnols Pablo Carreno Busta et Feliciano Lopez dans la décision décisive de la finale pour donner à la Serbie le trophée inaugural de la Coupe ATP.