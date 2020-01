Novak Djokovic satisfait de sa performance contre Yoshihito Nishioka

La superstar du tennis serbe Novak Djokovic, 32 ans, était extrêmement satisfaite des performances de service qu’il avait montrées lors de son affrontement au troisième tour de l’Open d’Australie. Djokovic, tête de série no 2, a battu le Japonais Yoshihito Nishioka en deux sets 6-3 6-2 6-2 pour atteindre la deuxième semaine à Melbourne Park.

Le Serbe de 32 ans a été parfait sur son service alors qu’il a tiré 17 as et remporté 54 de ses 62 points de service tout au long du match. Après la victoire de Nishioka, Djokovic a crédité l’ancien n ° 2 mondial et son entraîneur Goran Ivanisevic pour l’amélioration de son service.

“Certainement l’un des matchs les plus utiles que j’ai eu ces derniers temps [and] inspiré par mon entraîneur, Goran Ivanisevic », a déclaré Djokovic, selon l’ATP Tour. «Il y a beaucoup de détails techniques dont vous pouvez parler, mais parfois moins, c’est plus.

Tout dépend du rythme et de l’équilibre… Jusqu’ici, ça fonctionne vraiment bien ». Djokovic a abandonné son service à quatre reprises à Jan-Lennard Struff au premier tour, mais depuis lors, il a remporté deux matchs de suite sans interruption. Le record du septième champion de l’Open d’Australie affrontera l’Argentin Diego Schwartzman.