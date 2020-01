Novak Djokovic satisfait de son jeu après la victoire de Diego Schwartzman

Le numéro 2 mondial Novak Djokovic était de très bonne humeur après avoir battu la tête de série numéro 14 Diego Schwartzman et être passé en quart de finale de l’Open d’Australie. Djokovic, sept fois champion de l’Open d’Australie, a battu Schwartzman 6-3 6-4 6-4 en un peu plus de deux heures de jeu pour préparer un quart de finale contre Non.

32 graines Milos Raonic. Le Serbe de 32 ans a réclamé quatre pauses tout au long du match et n’a perdu son service qu’une seule fois en route pour battre la star argentine. “Cela fait du bien”, a déclaré Djokovic aux journalistes après avoir battu Schwartzman.

“J’ai eu quelques matchs fantastiques d’affilée sur le court central. (Les) deux derniers tours, je me suis senti plus en confiance en traversant le ballon, en frappant très bien.” Aujourd’hui était un bon test parce que Diego était en forme, n’ayant pas a abandonné un set en trois rounds.

Évidemment, il peut être un adversaire très dangereux si vous lui donnez du temps, je le savais et je suis sorti sur le terrain avec un plan de match clair ce que je dois faire. “Je pense que j’ai gardé le contrôle sur les trois sets et j’aurais peut-être pu terminer le match un peu plus tôt.

Mais dans l’ensemble, ce fut une performance très solide. “Schwartzman, triple champion de l’ATP, n’a de nouveau pas trouvé le moyen d’étourdir Djokovic. Le Serbe possède désormais un record de tête-à-tête dominant de 4-0 au cours de la Argentine de 27 ans.