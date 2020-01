Novak Djokovic se joindra à Roger Federer et Rafael Nadal pour le rallye AO de secours

Une autre superstar a été ajoutée à l’événement Australian Open Rally for Relief qui se tiendra le 15 janvier sur la Rod Laver Arena. Le numéro 2 mondial serbe Novak Djokovic, sept fois champion de Melbourne Park, a rejoint le peloton étoilé qui comprend déjà le numéro 1 mondial et 19 fois champion du Grand Chelem Rafael Nadal, numéro mondial.

Roger Federer, 3 et 20 fois champion du Grand Chelem, Stefanos Tsitsipas, vainqueur de la finale de l’ATP Nitto, et Nick Kyrgios, de l’Australie, chez les hommes. Parmi les femmes, Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, Naomi Osaka, championne en titre de l’Open d’Australie et ancienne n ° mondiale.

Les championnes de l’Open d’Australie 1 et 2018 Caroline Wozniacki, qui prendra sa retraite à la fin de l’Open d’Australie, participeront à l’événement. Tous les fonds récoltés lors de l’événement caritatif iront aux victimes de la crise des feux de brousse en Australie, qui a déjà fait plus de 27 morts et environ un milliard d’animaux.

Plusieurs joueurs se sont personnellement engagés envers la cause, dont Djokovic qui a contribué 25 000 $ à la cause. La Russe Maria Sharapova a également fait un don de 25 000 $ tandis que plusieurs joueurs, dont Kyrgios, ont fait des promesses en fonction du nombre d’as qu’ils ont touchés pendant l’été australien.

Nous sommes ravis d’annoncer sur l’émission Today ce matin que @DjokerNole rejoindra AO Rally for Relief avec @serenawilliams @rogerfederer @RafaelNadal @naomiosaka @NickKyrgios @CaroWozniacki @StefTsitsipas – nous nous attendons à ce que des millions de dollars soient collectés au cours de l’été grâce aux as pour le soulagement des feux de brousse.

pic.twitter.com/1AzODrKiVj – Craig Tiley (@CraigTiley) 11 janvier 2020