Novak Djokovic se plonge dans l’eau glacée pendant 1 minute et 45 minutes!

Novak Djokovic s’est immergé dans l’eau glacée d’un ruisseau du Tyrol du Sud (en Italie) pendant une minute et quarante-cinq secondes, en compagnie de son ami Costantine. “comment avons-nous fait? Constantine et moi avons survécu à ce ruisseau de montagne pendant 1 minute 45 secondes ..

l’état d’esprit est tout. La pratique des bains de glace semble folle, je sais, mais c’est vraiment bénéfique pour entraîner l’esprit et le corps. Grâce à diverses techniques (comme la respiration), nous pouvons nous calmer suffisamment pour affronter des conditions extrêmes comme celle-ci et lutter plus efficacement contre le stress quotidien dans nos vies.

J’utilise les méthodes de Wim et je les trouve bénéfiques pour ma vie en général. «Attention à la matière. Cerveau sur le corps. Je suggère à tout le monde de l’explorer et, espérons-le, de relever ce défi! “, A déclaré Nole à ses fans via son compte Instagram.

J’utilise les méthodes de Wim et je les trouve bénéfiques pour ma vie en général. «Attention à la matière. Cerveau sur corps ». Je suggère à tout le monde de l’explorer et, espérons-le, de relever ce défi! Pour ceux qui osent, je vous mets au défi de trouver un plan d’eau GLACÉE à l’extérieur et d’y entrer pendant au moins 1 minute: – Doit être l’hiver et l’eau glacée à l’extérieur – Doit être uniquement en sous-vêtements – Doit avoir la moitié du corps immergé – Doit être en au moins 1 minute Assurez-vous de faire vos recherches et de vous préparer car cela peut être assez dangereux si vous ne suivez pas les directives de Wim.

Taguez des amis pour le faire avec vous et utilisez #NoleChallenge lorsque vous partagez pour que je puisse vous voir les gars. Je suis tellement excité pour ça, allons-y !!!!!!! Idemooo !! 💪🏼 (Je peux partager la version complète de ceci sur FB pour #NoleFam si vous voulez voir 😂) #iceman #wimhof #life #nature #breathing #meditation #reflect #mindset #justbreathe #wimhofmethod #innerfire #tbt

